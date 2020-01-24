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Ctrl2GO и ECM S.p.A. подписали соглашение о применении систем микропроцессорной централизации

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Сtrl2GO и ECM S.p.A. (входит в состав Progress Rail) заключили соглашение об использовании технологии микропроцессорной централизации в решениях для интеллектуальных систем управления группы Ctrl2GO по всему миру. Документ подписали генеральный директор ECM S.p.A. Паоло Ковони и глава подразделения Ctrl2GO в Европе Питер Седервалл.

В соответствии с соглашением, ECM S.p.A. будет поставлять оборудование и программное обеспечение, а Ctrl2GO – производить адаптацию систем согласно требованиям заказчика и их дальнейшее внедрение.

«Мы рады приступить к долгосрочному сотрудничеству с ECM S.p.A, – сказал Питер Седервалл. – Уверены, что в ходе эффективной работы с нашими заказчиками, мы сможем оптимизировать грузо- и пассажиропотоки, одновременно улучшив рентабельность их активов. Уникальный набор навыков в автоматизации, машинном обучении и системной интеграции в сочетании со стандартизированной и сертифицированной продукцией наших партнеров обеспечит исключительное положение на рынке».

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