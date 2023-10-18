Облачная платформа Class.Pro включена в реестр российского ПО

Созданная в компании Ctrl2Go (ООО «Контролтугоу.ру») облачная геоаналитическая платформа Class.Pro внесена в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России под номером реестровой записи 19389 от 04.10.2023 на основании протокола заседания экспертного совета от 25.09.2023 № 625пр. Об этом CNews сообщили представители Ctrl2Go.

Облачная геоаналитическая платформа Class.Pro предназначена для создания продуктов и сервисов, основанных на методах глобального территориального мониторинга районов интереса, анализа и оценки состояния исследуемых объектов по получаемым временным рядам разнородных геопространственных данных, а также прогнозирования развития состояний объекта мониторинга и формирования рекомендаций для оптимизации хода изменения данных состояний. Разработанная платформа может использоваться для создания сервисов для различных отраслей: сельского хозяйства, финансовом и страховом секторе, лесном и водном хозяйстве, экологии и т.д.

Директор Центра геоаналитических систем Ctrl2Gо Виталий Мальченко сказал, что включение облачной геоаналитической платформы Class.Pro в реестр российского ПО открывает широкие перспективы для продвижения и развития разрабатываемых на базе платформы отраслевых онлайн сервисов, представляемых на территории Российской Федерации.

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Группа Ctrl2Gо — высокотехнологичная компания, которая разрабатывает и внедряет цифровые продукты на базе искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, интеллектуальной аналитики. Продукты являются отечественными разработками и внедряются в машиностроении, транспорте, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности (Ctrl2Gо Solutions). В 2020 г. Ctrl2Gо вошла в тройку лучших поставщиков решений для анализа данных в России и ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний страны по данным рейтинга CNews.