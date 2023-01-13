«Евроцемент» и GlowByte внедрили цифрового помощника для производства цемента

«Евроцемент» при поддержке GlowByte завершил опытно-промышленные испытания интеллектуальной системы «Цифровой помощник оператора цементной мельницы». Проект проводился на предприятии «Петербургцемент» в Ленинградской области. Об этом CNews сообщил представитель GlowByte.

Программный продукт предназначен для повышения эффективности помола цемента за счет применения предиктивной аналитики в технологическом процессе. В результате испытаний удалось достичь увеличения показателя производительности на 1,9–2,6%.

«Производство цемента сухим способом – это современный и высокооснащенный автоматикой производственный процесс. В этих условиях становится возможным использовать собираемые данные, чтобы найти оптимальный режим помола клинкера в шаровой мельнице, снабжая операторов новыми возможностями управления. Как и в любом непрерывном производстве, достигнутый эффект в 1,9–2,6% производительности и до 3–4% энергоэффективности накапливается и дает значительную общую экономию на горизонте года», – сказал Алексей Чубенко, директор по информационным технологиям «Евроцемента».

Цифровой помощник базируется на данных технологического процесса, регистрируемых автоматикой производственного оборудования и используемых в АСУТП. Пользовательский интерфейс доступен в рабочих зонах операторов шаровых цементных мельниц и технологов.

Помол цемента – технологический процесс с обратной связью, в котором недообработанный материал выделяется сепаратором и постоянно возвращается в начало. Поэтому ключевой задачей системы является прогнозирование возможных параметров процесса в зависимости от доступных операторам управляющих воздействий. Рекомендации по подаче сырья и управлению сепарацией вычисляются на базе математической оптимизации, технологических ограничений и эвристических правил из практики операторов мельниц. Оператор может как принять, так и отклонить рекомендацию, указав основание. Подобные комментарии ценны для дальнейшего развития системы и обобщения опыта специалистов.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

«Цифровой помощник, который мы разработали для «Евроцемента», реализует ключевую ценность в Индустрии 4.0 – выжимать экономию из доступных данных техпроцесса, – сказал Александр Томилов, исполнительный директор практики промышленного интернета вещей GlowByte. – Непрерывное производство генерирует данные ежесекундно, а алгоритмы машинного обучения обобщают возможные результаты управляющих воздействий во всех наблюдавшихся условиях. Тем самым становится возможной передача опыта и способов управления процессом от лучших операторов ко всем специалистам».

«Применение помощника уже показало положительный эффект и готовность операторов пользоваться рекомендациями. Мы планируем распространить использование системы на других предприятиях группы со схожим оборудованием», – отметил Алексей Чубенко.