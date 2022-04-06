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Navicon и ELMA объявили о начале партнерства

Разработчик low-code платформ ELMA объявил о старте партнерских отношений с системным интегратором Navicon. В ближайших планах ИТ-компаний — внедрение CRM-решений на отечественной платформе ELMA365 в российском бизнесе.

Стратегическое партнерство, заключенное между Navicon и отечественным разработчиком ELMA, позволит интегратору расширить портфель продуктов для управления взаимоотношениями с клиентами. CRM на платформе ELMA365 предназначена для контроля работы отдела продаж на всех этапах взаимодействия с клиентами, от сбора лидов до заключения договоров с контрагентами. Кроме того, в CRM можно организовать поддержку клиентов через мессенджеры. Это ускорит и сделает более комфортным процесс обработки их запросов.

В свою очередь, использование low-code технологий позволяет запускать корпоративные приложения быстрее и с меньшим количеством программного кода. Таким образом, благодаря сотрудничеству с ELMA клиенты Navicon получат доступ к удобным инструментам для управления взаимоотношениями с клиентами в сжатые сроки.

«В период экономической неопределенности low-code подход, который предлагает компания ELMA, становится более востребован. Он позволяет гибко и быстро перестраивать процессы в зависимости от изменения ситуации на рынке и в соответствии с теми задачами, которые бизнесу важно решить в конкретный момент времени. Поэтому мы видим большие перспективы в нашем взаимодействии», — сказала Софья Тотмакова, руководитель департамента Customer Excellence в компании Navicon.

«По оценкам Gartner, к 2024 г. 65% разработанных приложений будут относиться к категории low-code. Дело в том, что такие продукты не требуют серьезного программирования. Они представляют собой своего рода визуальный конструктор, который можно оперативно “собирать” под конкретные задачи компании. Это в разы ускоряет процесс цифровизации бизнеса. Мы считаем, что объединение нашей экспертизы в разработке low-code приложений и широкого опыта Navicon во внедрении CRM-продуктов позволит вывести автоматизацию российских компаний на новый уровень», — отметил Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA.

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В дальнейших планах компаний — развитие экспертизы на базе low-code системы ELMA365, которая позволит осуществлять масштабные проекты цифровой трансформации и стратегического развития бизнеса.

ELMA — российская ИТ-компания, разработчик low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов и компьютерного зрения.

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