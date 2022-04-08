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«Тилтех» запустил фонд «Тилтех капитал 2» для инвестиций в российские проекты

Группа компаний «Тилтех» запустила новый фонд «Тилтех капитал 2» для инвестиций в российские проекты, которые смогли адаптироваться к текущим кризисным условиям.

В фокусе фонда находятся проекты с выручкой до 1 млрд руб. на потребительских рынках (розничная торговля, производители, медицина, образование, цифровые платформы и прочее), в том числе сервисы или производства для рынка ритейла и технологические компании с экспортным потенциалом.

«Тилтех капитал 2» отдает предпочтение прибыльным бизнесам с планами кратного роста. Важным критерием является наличие предпринимателя, вовлеченного в операционное управление компании. Помимо инвестиций, фонд предлагает операционный консалтинг на базе современных управленческих практик, в том числе, на основе собственного метода Beyond Taylor.

Текущий объем «Тилтех капитал 2» не определен. Первые средства планируется аллоцировать в течение ближайших 6-9 месяцев. Компании с выручкой до 100 млн руб. могут претендовать на инвестиции до 30 млн руб., более крупные сделки будут обсуждаться в индивидуальном порядке.

Заявки от претендентов на инвестиции принимаются через сайт фонда. Также запрос можно отправить лично инвестиционным менеджерам на почту.

«Мы верим в российский рынок и потенциал российского предпринимателя. Мы открыты к сотрудничеству», — сказал управляющий партнер «Тилтех капитал 2» Илья Кобяков.

Фонд намерен выдавать конвертируемые займы и прямые инвестиции в капитал компаний в обмен на миноритарные доли.

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