Открыт новый набор в программу по выводу российских стартапов на глобальный рынок Global Pilots

Microsoft, EY и Startupbootcamp объявили о наборе участников в новый поток программы Global Pilots, направленной на поддержку российских стартапов в выходе на глобальный рынок и подготовке к пилотным проектам с международными клиентами. Подать заявку на участие до 22 марта можно на сайте программы.

Участниками третьего набора программы могут стать компании на стадии роста с b2b-решениями в сфере найма, обеспечения здоровья и продуктивности сотрудников, корпоративного образования, медицины и устойчивого развития. У компаний должен быть готовый продукт и продажи на локальном рынке. Всего эксперты выберут до 12 стартапов для участия в программе. Программа рассчитана на девять недель, обучение начнется в апреле 2021 г. Все мероприятия и обучающие сессии будут проводиться онлайн на платформе Microsoft Teams.

Целью организаторов является помощь стартапам в преодолении основных этапов и решении проблем при глобальном масштабировании проекта. Программа предполагает образовательную часть, которая подготовит команды к выходу на международный рынок. Помимо этого, участники проектов будут общаться с экспертами инновационного рынка и венчурными капиталистами, а также презентовать свой продукт на закрытых питч-сессиях для профильных корпораций. В программе примут участие эдвайзеры и выпускники лучших глобальных акселераторов.

Наиболее перспективные стартапы смогут претендовать на продолжение сотрудничества с организаторами. В частности, доступ к крупным корпоративным клиентам на международном рынке с помощью экосистемы Microsoft, EY и Startupbootcamp, участие в программе Microsoft for Startups, программе совместных продаж Microsoft Co-Sell и других. Сообщество «Тилтех» (частью экосистемы которого является «Startupbootcamp Россия») готово вложить в стартапы программы до $500 тыс.

Партнерами программы в рамках третьего набора стали Coca-Cola в России, Fort Ross Ventures и QED.Consulting. Они будут принимать активное участие как в отборе и оценке кандидатов, так и в самой программе. Coca-Cola в России, как один из лидеров среди компаний, развивающих инициативы по устойчивому развитию, как в России, так и на глобальном уровне, предоставит экспертную оценку по корпоративным запросам к стартапам в этой области. Fort Ross Ventures поможет участникам программы получить доступ к своим корпоративным партнерам и в случае успешного общения – запустить там пилоты и заключить долгосрочные контракты. А наиболее перспективные стартапы могут рассчитывать на инвестиции от венчурных фондов под управлением Fort Ross Ventures в размере до $1 млн. QED.Consulting проведет глубокую аналитику стартапов и даст рекомендации по масштабированию бизнеса.

Результатами первых двух потоков стали многочисленные коммерческие и пилотные проекты с российскими и международными корпорациями, выход на рынки 16 стран, сотрудничество с Microsoft и EY, а также попадание стартапов в шорт-лист программы Startupbootcamp Scale Osaka в Японии.