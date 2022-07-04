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«Транстелеком» обеспечил связью Грушинский фестиваль в Самарской области

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» (ТТК) обеспечил оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно проходит на Мастрюковских озерах в Самарской области, доступом в интернет. Специалисты компании организовали предоставление услуги для штаба и пресс-центра фестиваля, помещений администрации и органов правопорядка, а также для VIP-домиков и организации прямой трансляции главных концертов. ТТК предоставляет выделенный канал пропускной способностью 350 Мбит/с.

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в этом году уже в 49 раз. Традиционно на нем собираются ценители уникального и самобытного явления российской культуры – самодеятельной авторской песни и поэзии. В рамках фестиваля работает несколько концертных площадок для выступления исполнителей, а также спортивная и детская игровая площадки.

«Мы традиционно поддерживаем мероприятия, которые способствуют общению и творческой самореализации талантливых людей. Несколько лет назад мы провели волоконно-оптическую линию связи к фестивальной поляне на Мастрюковских озерах, где регулярно проходят массовые мероприятия, и это позволяет обеспечивать хорошую скорость соединения и высокое качество наших услуг», — сказал директор макрорегиона «Верхневолжский» компании «Транстелеком» Андрей Колесник.

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«Грушинский фестиваль каждый год собирает тысячи гостей – талантливые поэты и исполнители, любители авторской песни, приверженцы самодеятельного туризма. Событие традиционно вызывает интерес у средств массовой информации. Для организации работы оргкомитета и пресс-центра крайне важна качественная и бесперебойная связь. Грушинский фестиваль уже не в первый раз привлекает «Транстелеком» как телекоммуникационного партнера события, и мы всегда рады такому сотрудничеству», — отметила заместитель исполнительного директора 49 Грушинского фестиваля Анна Шарафиева.

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