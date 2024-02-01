АО «Русатом Сервис» внедрила систему E-commissioning Management на Case Platform

АО «Русатом Сервис» запустила E-commissioning Management – автоматизированную информационную систему управления производственными процессами ввода в эксплуатацию АЭС на базе отечественной low-code платформы Case Platform. Об этом CNews сообщили представители Case Studio.

В связи с острой потребностью в автоматизации процессов компании и снижении трудозатрат на обработку больших объемов информации при выполнении пусконаладочных работ и вводе в эксплуатацию блоков 1,2,3,4 атомной электростанции «Аккую» в Турции АО «Русатом Сервис» приняла решение реализовать комплексную систему для: снижения числа ошибок при обработке документов, вызванных человеческим фактором; упрощения доступа к необходимым данным и повышения прозрачности управления ими; наращивания эффективности принимаемых управленческих решений; сокращения необходимых для обработки и пересылки документации человекоресурсов и освобождения квалифицированной рабочей силы от рутинных задач.

В качестве базы для реализации кастомизированной и высоконагруженной системы E-commissioning Management было принято решение использовать low-code платформу Case Platform.

При выборе платформы ключевую роль для АО «Русатом Сервис» сыграли следующие возможности платформы: импортонезависимость решения и его включенность в реестр российского ПО; open source архитектура; доступная стоимость разработки за счет привлечения разработчиков на low-code, не обладающих высокими специализированными навыками в области программирования; наличие встроенного BPM-движка для быстрого запуска процессов; динамическая модель лицензирования; возможность внедрения гибкой ролевой модели для выдачи прав доступа к объектам и функциям; возможность работы клиента через веб-браузер.

Разработка системы стартовала летом 2022 г. Уже сегодня 11 функциональных модулей системы внедрены и запущены в промышленную эксплуатацию: с их помощью можно мониторить готовность оборудования, следить за статусами задач, а также управлять документацией и ресурсами даже в реальном времени. 12-й – финальный модуль – будет реализован в феврале 2024 г.

На сегодняшний день система E-commissioning Management на Case Platform позволила АО «Русатом Сервис» достичь следующих результатов: автоматизировать взаимодействие 1500 специалистов – сотрудников АО «Русатом Сервис», АО «Аккую Нуклеар» и других организаций отрасли в России, Турции и Белоруссии; создать единую среду коммуникации для повышения прозрачности работы на всех стадиях; сократить количество ошибок и время поиска нужной документации.

«За счет создания единой информационной системы планируется оптимизировать все бизнес-процессы и сократить трудозатраты, достигнув экономического эффекта покрытия инвестиций на 330% к 2029 г.», – сказал Николай Баталин, главный эксперт отдела по цифровизации и руководитель проекта АО «Русатом Сервис».

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«С помощью платформы можно настроить трехуровневую ролевую модель, в которой каждая роль «собирается» из ряда прав, доступов, условий видимости. Также доступна настройка прав на каждую функцию и объект, группирование доступов в виде прикладных ролей для назначения на конкретных пользователей и возможность оперативного внесения изменений в модель», – отметил Артем Белычев, директор по развитию Case Studio.

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Case Studio – вендор на рынке low-code платформ и BPM-систем. Используя low-code платформу Case Platform, бизнес-аналитики могут самостоятельно пройти все этапы создания приложения без программирования. На базе Case Platform уже автоматизированы процессы управления более, чем 300 крупнейших организаций в России и за рубежом.

АО «Русатом Сервис» предоставляет зарубежным АЭС с ВВЭР комплексное решение по модернизации и продлению сроков эксплуатации зарубежных атомных электростанций с ВВЭР, адаптированное в соответствии с потребностями клиента и спецификой конкретного блока. Сегодня компания присутствует на рынке в 15 странах мира и обслуживает 25 из 41 действующих энергоблоков АЭС с ВВЭР за пределами России.