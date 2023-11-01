HRM-система «Босс» включена в реестр российского ПО

HRM-система линейки «Босс» от компании SL Soft (ГК Softline) внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровая запись №19436, наименование «Босс-HRM»).

«У нас есть большой опыт автоматизации HR-процессов: в ритейле, страховом, фармацевтическом и банковском секторах, на производственных и оборонных предприятиях. Основное назначение нашей HRM-системы – управление организационной структурой, комплектованием персонала и расчеты с сотрудниками. Это те функции, которые в первую очередь были автоматизированы при помощи западных ERP-систем на базе SAP и Oracle», – сказал Михаил Гусев, управляющий директор «Босс», компания SL Soft.

Включение HRM-системы в реестр российского ПО расширяет возможности выбора для госкорпораций, компаний с госучастием и всех субъектов КИИ при решении вопросов импортозамещения.

Использование продукта позволяет решать задачи организационного проектирования и штатной расстановки персонала, кадрового администрирования, расчетов с сотрудниками, перечисления в фонды и уплаты налогов. Программа позволяет вести ежедневный учет рабочего времени, оформлять перемещения сотрудников: управлять назначениями, переводами и увольнениями. Также автоматизированы функции военно-учетного стола. Решение поддерживает все законодательные изменения, а также сохраняет историчность данных.

HRM-система от «Босс» предназначена для специалистов по персоналу, сотрудников табельных отделов и расчетных групп бухгалтерии, а также может быть полезна руководителям подразделений и топ-менеджерам компаний.

Продукт имеет веб-интерфейс, что делает его универсальным для использования на любых ОС, а также высокопроизводительное вычислительное ядро для расчетов. В единой базе обрабатываются лицевые счета сотен тысяч сотрудников, что подтверждает высокую эффективность и быстродействие системы.

HRM-система «Босс» — программируемая среда с открытым прикладным кодом и имеет в своем составе встроенные средства разработки. Это позволяет кастомизировать и расширять функционал решения. Сервер приложений системы работает под управлением отечественных ОС на базе Linux, а в качестве СУБД используется Postgres.

Продукт подходит в первую очередь крупным компаниям со сложной территориально распределенной организационной структурой и численностью персонала, превышающей 10 тыс. сотрудников. Такие предприятия часто используют работу в модели ОЦО/ЕРЦ (общих центров обслуживания/единых расчетных центров).