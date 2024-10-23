«Технониколь» повышает продуктивность взаимодействия с клиентами при помощи искусственного интеллекта

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Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования
Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку
Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками
В коде приложений для iPhone и Android лежат незашифрованные учетные данные от MS Azure и Amazon Web Services
Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат
Турция тайно запретила экспорт в Россию процессоров, карт памяти и еще 40 наименований товаров