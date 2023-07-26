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НРД расширил возможности телекоммуникационной инфраструктуры при помощи ТТК

Национальный расчетный депозитарий (входит в группу «Московская биржа») расширяет возможности своей телекоммуникационной инфраструктуры. Теперь услугу «Транспортный шлюз Банка России» предоставляет еще один провайдер – федеральный оператор связи компания «Транстелеком». Таким образом, НРД снизил возможные риски в предоставлении сервиса по обеспечению непрерывных расчетов в режиме онлайн, а также передачи финансовых сообщений.

«Транстелеком имеет существенный опыт в оказании услуги «Транспортного шлюза Банка России» финансовым организациям. Современные требования к скорости и надежности передачи данных, безусловно, высоки. Наш сервис в полной мере отвечает этим требованиям и создает надежную телекоммуникационную основу для работы наших клиентов», – сказал Марат Татевосов, директор макрорегионального подразделения «Центр» компании «Транстелеком».

«НРД всегда уделял особое внимание бесперебойности и надежности своей инфраструктуры. Появление еще одного канала по обеспечению непрерывных расчетов и передачи финансовых сообщений позволяет исключить телекоммуникационные риски и гарантировать клиентам высокие стандарты работы наших сервисов», – отметил Равиль Сулиманов, директор департамента сопровождения информационных технологий НРД.

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