Спецпроекты

Росэксимбанк внедрил решение на микросервисах для получения информации из внешних систем

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Первым проектом Росэксимбанка с использованием микросервисной архитектуры стало совершенствование процесса взаимодействия с Национальным расчетным депозитарием (НРД) при поддержке «Диасофт». Теперь банк получает информацию напрямую из сервиса НРД (API NSD) в режиме 24/7. Процесс полностью автоматизирован и не требует участия пользователей.

Росэксимбанк и «Диасофт» связывает многолетнее сотрудничество в области автоматизации работы банка на финансовых рынках. Для реализации новых решений Росэксимбанк использует платформу развития бизнеса от «Диасофт» – Digital Q* Financial Markets (до марта 2020 года – Diasoft FA# Treasury).

По итогам проекта во внутреннем контуре банка пользователям теперь всегда доступна актуальная база данных по финансовым инструментам, организациям и корпоративным событиям.

Как отмечают специалисты «Диасофт», при файловом обмене специалистам банка требовалось ежедневно обновлять данные в мастер-системе путем загрузки актуального документа. После автоматизации бизнес-процесса обслуживание и обновление информации о приеме ценных бумаг происходит в режиме 24/7.

«Мы рады на практике показать Росэксимбанку плюсы использования микросервисной архитектуры и успешно решить конкретную бизнес-задачу в ходе пилотного проекта. Решение от «Диасофт» поможет банку снизить нагрузку на установленную систему за счет выделения части процессов в микросервисный слой. По мере наращивания цифровых мощностей платформы Digital Q Financial Markets, с появлением каждого нового решения, банк сможет уменьшать нагрузку на сервера, что позволит увеличить объемы операций», – рассказывает Максим Селезнев, руководитель продукта «Депозитарий» компании «Диасофт».

«Первый проект с использованием микросервисов мы реализовали для интеграционного взаимодействия с НРД. Этот опыт дал понять, что с новой технологией можно и нужно работать, к тому же, это очень просто для сотрудников банка, конечных пользователей. Совместно с «Диасофт» мы подготовили окружение, в котором можно оперативно настроить канал взаимодействия с любой другой внешней системой посредством создания отдельного набора микросервисов. Это удобно и открывает большие перспективы для оптимизации нашей деятельности», – говорит Владимир Смирнов, вице-президент по ИТ Росэксимбанк.

В ближайших планах Росэксимбанка настроить онлайн-взаимодействие с другими внешними системами и обеспечить перенос «тяжелых» расчетов в микросервисный слой платформы развития бизнеса Digital Q Financial Markets.



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