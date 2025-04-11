В приложении для интернет-шопинга вместо ИИ работали филиппинцы

В мошенничестве обвинили основателя приложения Nate, шопинг с которым должен был быть «волшебным» за счет ИИ, а был благодаря ручному труду филиппинских сотрудников колл-центра.



Мошенничество на «инновационном» бизнесе

В США предъявлены обвинения в мошенничестве Альберту Санигеру (Albert Saniger), основателю и бывшему генеральному директору приложения для интернет-покупок Nate, пишет TechCrunch.

Предприниматель обещал инвесторам создать уникальный процесс оформления заказа на базе искусственного интеллекта (ИИ), фактический же уровень автоматизации его приложения составлял практически 0%, утверждает Министерство юстиции США в обвинительном заключении. «Уникальный» сервис клиентам оказывали сотрудники колл-центра на Филиппинах.

Основанная в 2018 году компания Nate привлекла более $50 млн. В 2021 г., по данным издания, в рамках серии A стартап привлек еще $ 38 млн. В январе 2023 г. у Nate закончились деньги, выяснило следствие, и компания продала свои активы, оставив своих инвесторов с «почти полным» убытком.

Филиппинцы работали вместо ИИ

Nate заявила, что пользователи могут совершать покупки на любом сайте электронной коммерции одним щелчком мыши благодаря ИИ. Санигер привлек миллионы венчурного финансирования, обещая, что приложение сможет совершать онлайн-транзакции «без вмешательства человека», за исключением крайних случаев, когда ИИ не удается завершить операцию.

freepik «Волшебное» приложение для интернет- шопинга использовало ручной труд вместо ИИ

Nate действительно приобрела некоторые технологии ИИ, однако, как заявил Минюст, на самом деле компания в значительной степени полагалась на ручной труд сотни сотрудников подрядчика — колл-центра на Филиппинах.

В профиле Санигера в LinkedIn указано, что с 2023 г. он уже не являлся генеральным директором Nate. Хотя еще в апреле 2022 г. в сообщении о назначении нового операционного директора на сайте Nate Санигер говорил о больших амбициях приложения для «волшебного» шопинга («the magic shopping app»), о расширении границ в высоко конкурентном финтех-пространстве и о мотивированной команде, «стремящейся к Луне».

Не первый случай

Санигер не единственный, кому удалось создать «инновационный» бизнес, используя рабочую силу из азиатской страны.

В апреле 2024 г. CNews писал, что компания Amazon убрала из сети своих продуктовых магазинов Fresh в США «умные кассы» с технологией ИИ. Представленная в 2016 г. как полностью автоматизированная технология Just Walk Out, которая позволяет клиентам проходить через кассу без контакта с продавцом, на самом деле использовала огромную команду из примерно одной тыс. сотрудников в Индии. Специалисты отслеживали действия покупателей, сканировали товары по видео и выставляли счета в магазинах сети.

В декабре 2024 г. издание Business Insider сообщило, что единорог в сфере юридических технологий на основе искусственного интеллекта EvenUp использовал людей для выполнения большей части своей работы.

В декабре 2023 г. Bloomberg рассказал о способном принимать заказы говорящем чат-боте от Presto Automation Inc., предлагавшей помощь ресторанной индустрии, которая отчаянно пытается бороться с ростом зарплат. Тогда выяснилось, что люди, работающие в том числе на Филиппинах, помогают боту в более чем 70% взаимодействий с клиентами, чтобы убедиться, что система ИИ не даст сбоев.