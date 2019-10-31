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ИТ-проектам Росгвардии в девять раз урезали финансирование

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
Как стало известно CNews, Правительство значительно снизило бюджет проектов Росгвардии по созданию ИТ-систем контроля легального оборота оружия и управления охранными услугами - с 6,4 млрд руб. до 700 млн руб. При этом исполнителем проекта станет НИИ «Восход».

ИТ-проекты Росгвардии

Правительство в девять раз снизило бюджет проекта Росгвардии по созданию ИТ-систем управления охранными услугами и контроля оборота легального оружия. Об этом CNews рассказали три источника на ИТ-рынке.

Как рассказывал глава Росгвардии Виктор Золотов, будущая ИТ-система будет контролировать всех участников оборота оружия: оружейные заводы, юридические лица, осуществляющие торговлю, хранение и использование оружия при выполнении своих уставных задач, а также владельцев оружия.

Кроме того, создание новой системы должно обеспечить перевод лицензий на приобретение оружия из бумажного вида в цифровой и предоставить гражданам мобильный доступ к услуге в сфере лицензирования оружия. В основе системы будет лежать отечественная защищенная платформа обработки больших массивов данных.

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Правительство снизило бюджет Росгвардии по созданию ИТ-систем
контроля за оборотом оружия и управлением охранными услугами
с 6,4 млрд рублей до 700 млн рублей

Кроме того, Росгвардия намерена создать еще одну ИТ-систему для управления охранными услугами с учетом современных требований информационной безопасности на базе отечественного ПО. В дополнение к ней должен быть создан информационный ресурс, предоставляющий физическим и юридическим лицам дистанционный доступ к сервисам оказания охранных услуг.

Указанные мероприятия включены в федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». В соответствии с решением межведомственной комиссии при Совете безопасности, принятым в октябре 2018 г., данные проекты потребуют бюджетного финансирования в 2020-2021 гг. в размере 6,41 млрд руб.

Росгвардия получит 700 млн рублей вместо 6,4 млрд рублей

Однако собеседники CNews указывают, что обозначенная сумма была лишь желанием Росгвардии. В реальности же Правительство выделило на указанные проекты гораздо меньшую сумму - 700 млн руб.

«Сумма в 6,41 млрд руб превосходит весь ИТ-бюджет Росгвардии, который в 2018 г. составил 2,7 млрд руб. а в 2019 г. составит 4,5 млрд руб.», - замечает один из собеседников издания.

НИИ «Восход» станет подрядчиком Росгвардии

В то же время двое источников CNews говорят, что подрядчиком Росгвардии по данным проектам станет госпредприятие НИИ «Восход», находящееся в ведении Минкомсвязи. Один из этих источников также слышал, что в проекте будет участвовать еще и системный интегратор «АТ Конслатинг».

Представители НИИ «Восход» и «АТ Конслалтинга» от комментариев отказались. Росгвардия не ответила на запрос CNews.

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