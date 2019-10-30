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Росгвардия докупает лицензии «МойОфис» на 59,7 млн рублей

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Федеральная служба войск Национальной Гвардии Российской Федерации (Росгвардия) приобрела еще 23 тыс. лицензий российского программного обеспечения «МойОфис» для нужд войск национальной гвардии РФ.

Закупка состоялась в рамках Гособоронзаказа-2019 в целях реализации государственной программы вооружения на 2018-2027 гг. По результатам открытого аукциона, проведенного в электронной форме, до 15 декабря 2019 года Росгвардии России будут переданы неисключительные права на использование 23 000 лицензий «МойОфис Стандартный» с правом получения обновлений в течение одного года. Общее количество приобретенных Росгвардией лицензий «МойОфис» достигло 60 000 штук.

Функциональные особенности МойОфис оптимальны для работы с документами и выполнения госслужащими своих ежедневных обязанностей. Для предприятий Росгвардии наиболее важными оказались функциональные критерии, отраженные в техническом задании конкурсной документации. К программному обеспечению были выдвинуты требования по надежности, единообразию интерфейсов всех офисных программ, а также возможностям документирования. «МойОфис Стандартный» полностью соответствует заявленному списку требований.

От победителя тендера требовалось комплексное решение, которое включает ПО для работы с документами, редактор таблиц и презентаций, а также средство просмотра презентаций. Все перечисленные программы должны поддерживать работу с файлами формата Microsoft Office и запускаться на компьютерах как под управлением операционных систем Microsoft Windows, так и отечественных системах «Альт Рабочая станция», Astra Linux Special Edition и Astra Linux Common Edition. Поставляемое решение должно быть включено в Единый реестр российских программ.

«Росгвардия — важный стратегический партнер нашей компании. Год назад был подписан первый контракт, в рамках которого ведомство приобрело 37 000 лицензий МойОфис. Росгвардия по достоинству оценила качество и уровень защищенности наших продуктов, что привело к закупке дополнительного объема лицензий на сумму 59,7 млн рублей. Мы создаем уникальное на российском рынке импортонезависимое и безопасное офисное решение, надежность которого подтверждена сертификатами ФСТЭК России», — отметил Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Новые Облачные Технологии».

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