Росгвардия докупает лицензии «МойОфис» на 59,7 млн рублей

Федеральная служба войск Национальной Гвардии Российской Федерации (Росгвардия) приобрела еще 23 тыс. лицензий российского программного обеспечения «МойОфис» для нужд войск национальной гвардии РФ.

Закупка состоялась в рамках Гособоронзаказа-2019 в целях реализации государственной программы вооружения на 2018-2027 гг. По результатам открытого аукциона, проведенного в электронной форме, до 15 декабря 2019 года Росгвардии России будут переданы неисключительные права на использование 23 000 лицензий «МойОфис Стандартный» с правом получения обновлений в течение одного года. Общее количество приобретенных Росгвардией лицензий «МойОфис» достигло 60 000 штук.

Функциональные особенности МойОфис оптимальны для работы с документами и выполнения госслужащими своих ежедневных обязанностей. Для предприятий Росгвардии наиболее важными оказались функциональные критерии, отраженные в техническом задании конкурсной документации. К программному обеспечению были выдвинуты требования по надежности, единообразию интерфейсов всех офисных программ, а также возможностям документирования. «МойОфис Стандартный» полностью соответствует заявленному списку требований.

От победителя тендера требовалось комплексное решение, которое включает ПО для работы с документами, редактор таблиц и презентаций, а также средство просмотра презентаций. Все перечисленные программы должны поддерживать работу с файлами формата Microsoft Office и запускаться на компьютерах как под управлением операционных систем Microsoft Windows, так и отечественных системах «Альт Рабочая станция», Astra Linux Special Edition и Astra Linux Common Edition. Поставляемое решение должно быть включено в Единый реестр российских программ.

«Росгвардия — важный стратегический партнер нашей компании. Год назад был подписан первый контракт, в рамках которого ведомство приобрело 37 000 лицензий МойОфис. Росгвардия по достоинству оценила качество и уровень защищенности наших продуктов, что привело к закупке дополнительного объема лицензий на сумму 59,7 млн рублей. Мы создаем уникальное на российском рынке импортонезависимое и безопасное офисное решение, надежность которого подтверждена сертификатами ФСТЭК России», — отметил Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Новые Облачные Технологии».