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ВТБ внедряет новый уровень защиты клиентов от мошенничества на основе ИИ

Безопасность Техническая защита ИТ в банках

ВТБ объявил о внедрении новой модели на основе искусственного интеллекта для предотвращения мошеннических операций по картам: обученный на более чем 10 тыс. параметров алгоритм машинного обучения выявляет в 1,5 раза больше попыток злоумышленников совершить мошеннические операции по сравнению с ранее действовавшими системами.

Разработанная специалистами ВТБ модель за несколько миллисекунд на основании всех доступных массивов больших данных (Big Data) анализирует операцию и при обнаружении потенциальной опасности направляет клиенту дополнительное уведомление для подтверждения. При ярко выраженной опасности операция будет приостановлена и клиенту поступит рекомендация обратиться в банк для уточнения ситуации.

Новый уровень защиты позволяет предотвратить попытки мошенничества в любом канале использования карты: в банкомате, при оплате в магазине, оплате онлайн, использовании «ВТБ Онлайн».

«Безопасность данных и средств клиентов – приоритет для ВТБ: специалисты банка постоянно совершенствуют технологии, внедряют все новые и новые степени защиты от действий злоумышленников. Применение Big Data и технологий искусственного интеллекта для антифрода позволяет вывести защиту клиентов на качественно новый уровень: не только определять подозрительную транзакцию в определенный момент, но и выявлять принципы организации мошеннических атак и взаимосвязи между злоумышленниками», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Ранее ВТБ для борьбы с мошенниками внедрил графовую платформу – инструмент, который с помощью искусственного интеллекта позволяет предупреждать мошеннические действия. Она анализирует и сопоставляет данные о множественных мошеннических атаках и связях между ними, находит скрытые зависимости. Также направлениями применения графовой платформы являются предупреждение мошенничества в кредитовании и выявление подозрительных транзакций.

ВТБ благодарит клиентов за бдительность и напоминает, что около 90% попыток мошенничества основаны на методах социальной инженерии, когда злоумышленники с помощью обмана и манипуляций получают информацию от клиентов. Специалисты ВТБ отмечают, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам (CVC2/CVV2)/счетам или одноразовым паролям. Банк просит клиентов не сообщать мошенникам данные ни при каких обстоятельствах.

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