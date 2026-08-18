Получите все материалы CNews по ключевому слову
РЖД МЖД Ярославский вокзал
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
РЖД МЖД и организации, системы, технологии, персоны:
|Лисневский Руслан 1 1
|Киричек Алексей 66 1
|Чулков Валерий 33 1
|Болтрукевич Константин 39 1
|Комлев Владимир 35 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.