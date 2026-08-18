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РЖД МЖД Ярославский вокзал

 

Ольга Медведева "У трех вокзалов" (2018) Ольга Медведева "У трех вокзалов" (2018)
«У Ярославского вокзала» 1962 Кузнецов-Казанский Михаил Иванович (1946) «У Ярославского вокзала» 1962 Кузнецов-Казанский Михаил Иванович (1946)
Игорь Разживин "Ярославский вокзал" (2014) Игорь Разживин "Ярославский вокзал" (2014)
Ю.В. Кузьмин "Вокзал" (1965) Ю.В. Кузьмин "Вокзал" (1965)
Александр Морозов "Ярославский вокзал" (1947) Александр Морозов "Ярославский вокзал" (1947)
Барельеф про БАМ, установленный на Ярославском вокзале Москвы в 2018 году, к 100-летию комсомола Барельеф про БАМ, установленный на Ярославском вокзале Москвы в 2018 году, к 100-летию комсомола
Ольга Медведева "У трех вокзалов" (2018)

СОБЫТИЯ

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18.08.2026 Посадка на поезд по биометрии стала доступна на новых направлениях 1
16.04.2025 «ТрансТелеКом»: на 37% вырос объем скачанного на вокзалах интернет-трафика в I квартале 2025 года 1
19.11.2024 ЦППК запустила инновационный сервис оплаты проезда на электропоездах «Скороход» 1
08.10.2024 В III квартале 2024 года на вокзалах продолжился рост потребления интернет-трафика через публичный Wi-Fi 1
31.03.2022 Tele2: трафик на московских вокзалах вырос на 6% за неделю после сокращения авиарейсов 1
24.12.2015 ВТБ24 начал принимать карты «Мир» для оплаты железнодорожных билетов 1
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона 1
08.11.2006 "МегаФон" улучшил качество мобильной связи в Москве и Московской области 1
30.06.2003 "Электронная очередь" - шаг к комфортному путешествию 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

РЖД МЖД и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2146 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3348 1
МегаФон 10772 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 3
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
РЖД МЖД - Курский вокзал 15 2
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
НСПК - Национальная система платежных карт 952 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Visa International 1994 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10756 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13502 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2716 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 368 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16302 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22974 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1603 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54034 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1541 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3268 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2527 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29724 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13357 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12975 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7722 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6858 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4451 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6414 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9530 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13948 1
Google Android 15265 1
Apple iOS 8592 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 432 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 214 1
MasterCard Maestro 159 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Visa Electron 63 1
Лисневский Руслан 1 1
Киричек Алексей 66 1
Чулков Валерий 33 1
Болтрукевич Константин 39 1
Комлев Владимир 35 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47667 7
Россия - РФ - Российская федерация 166546 3
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8593 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2369 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 2
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 2
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Москва - СВАО - Лосиноостровский район - муниципальный округ Лосиноостровский 9 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 101 1
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 54 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2535 1
Беларусь - Белоруссия 6304 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 1
Россия - ЦФО - Курская область 756 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1779 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 405 1
Украина - Киев 1151 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 1
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 64 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3180 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2829 3
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1909 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1203 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7838 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21716 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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