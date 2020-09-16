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«ВТБ Онлайн» запустил переводы на карты более чем 100 стран мира

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Пользователи «ВТБ Онлайн» получили возможность переводить деньги более чем в 100 стран мира на карты Visa, Mastercard и Unionpay. Деньги зачисляются на счет мгновенно, комиссия при этом составит до 1,5% от суммы перевода.

Теперь клиенты ВТБ могут совершать онлайн-переводы на карты Visa в 64 страны, в том числе в государства Евросоюза, СНГ и Юго-Восточной Азии. Переводы на карты Mastercard доступны для 103 стран. Максимальная сумма одного перевода составляет 100 тыс. руб.

Чтобы перевести деньги на иностранную карту в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», нужно выбрать в нижнем меню вкладку «Платежи», открыть раздел «В другие страны» и выбрать перевод «С карты на карту». В интернет-банке эту операцию можно найти в верхнем меню во вкладке «Переводы».

С момента запуска сервиса международных переводов с карты на карту на 20 стран клиенты совершили более 10 тыс. операций, объем переведенных средств превысил 135 млн руб. Наибольшее число переводов пользователи «ВТБ Онлайн» совершили в Казахстан, Белоруссию и Грузию.

«Этой весной ВТБ запустил сервис переводов по миру с карты на карту — тогда пользователи получили возможность отправлять деньги в 20 стран мира. Сегодня мы увеличили их количество, теперь переводы доступны более чем в 100 стран. Важно, что средства будут зачисляться на счет мгновенно. Мы планируем и дальше развивать этот сервис и расширять число доступных для переводов стран», — сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

«ВТБ давно и планомерно работает над развитием сервисов переводов, расширение их географии – это важный этап как для банка, так и для его клиентов. ВТБ продолжит внедрять актуальные эквайринговые технологии, увеличивая возможности переводов между людьми, а значит делая их ближе друг к другу», — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

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