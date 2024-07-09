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«СКБ Контур» и Ассоциация инновационных регионов России заключили соглашение о сотрудничестве

«СКБ Контур» и Ассоциация инновационных регионов России заключили соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество сторон в сфере современных информационных и коммуникационных технологий нацелено на поддержку деятельности региональных предпринимателей.

Документ подписали 9 июля генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин. Стороны договорились совместными усилиями модернизировать существующие бизнес-процессы с помощью внедрения передовых отечественных программных продуктов и создавать совместные проекты для поддержки малых инновационных компаний.

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Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Отечественный рынок для Контура является стратегическим. Поэтому нам важно региональное развитие и создание в них комфортных условий для активной коммерческой деятельности предпринимателей. Уверен, что соглашение с Ассоциацией инновационных регионов позволит нам усилить работу по внедрению IT-сервисов и коммуникационных технологий для решения общих задач модернизации бизнес-процессов в стране. Перефразируя слова нашего великого ученого Михаила Ломоносова, цифровая Россия прирастать будет инновационными регионами».

Александр Смекалин, директор Ассоциации инновационных регионов России, сказал: «Реализация подобных проектов позволяет объединить усилия бизнеса и государства для разработки перспективных решений, способствующих росту эффективности, повышению конкурентоспособности и развитию высокотехнологичного предпринимательства. Соглашение между Ассоциацией инновационных регионов России и «СКБ Контур» нацелено на поддержку формирующейся инновационной среды и развитие цифровых сервисов в регионах России».

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