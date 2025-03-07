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«Группа Астра» и «Код Безопасности» расширяют сотрудничество и готовят совместные предложения

«Группа Астра» и российский разработчик СЗИ «Код Безопасности» сообщают о заключении договора о расширенном технологическом партнерстве. Стороны представляли главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников и генеральный директор компании «Код Безопасности» Андрей Голов. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Меморандум определяет несколько направлений работы вендоров на предстоящие годы. В первую очередь это комплексная интеграция их продукции и создание технологических бандлов – совместных предложений на базе собственных инновационных и востребованных разработок. Не менее важными аспектами станут взаимодействие в области тестирования ПО на предмет соответствия актуальным потребностям рынка, а при необходимости – его адаптация и доработка. Вместе с сотрудничеством в технической сфере компании планируют организацию обучения для специалистов, которые используют их софт, а также другие активности для его популяризации.

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«Партнерство «Кода Безопасности» и «Группы Астра» открывает новые возможности не только перед нашими компаниями, но и перед заказчиками, как частными, так и государственными. Тесное сотрудничество специалистов в разработке позволит создавать технологические бандлы, которые прошли тестирование, показали эффективную работу в связке, а значит, могут быть быстро интегрированы в ИТ-инфраструктуру клиентов, что значительно экономит их время и ресурсы», – сказал генеральный директор «Кода Безопасности» Андрей Голов.

«Подписание соглашения с коллегами из «Кода Безопасности» стало закономерным шагом в развитии нашего сотрудничества. Оно началось несколько лет назад, и за эти годы мы обеспечили полную совместимость ряда продуктовых линеек. Теперь пришло время усилить наше партнерство и вывести его на новый уровень. Все понимают, что пользователям нужно не просто разрозненное ПО или «железо», а комплексы, в том числе мультивендорные, которые прямо «из коробки» позволяют решать их бизнес-задачи, и именно создание бандлов сейчас вполне способно удовлетворить подобный спрос», – сказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

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