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«Код Безопасности» присоединился к Консорциуму для исследований безопасности ИИ-технологий

Разработчик решений в сфере защиты информации «Код Безопасности» подписал договор о присоединении к Консорциуму для исследований безопасности технологий искусственного интеллекта. В рамках Консорциума специалисты компании примут участие в исследованиях безопасности ИИ, разработке методов для обеспечения доверия к ИИ-продуктам и создании нормативных документов. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

В настоящее время технологии искусственного интеллекта получают все большее распространение в современном мире. ИИ используется как при построении бизнес-процессов, так и в управлении технологическими процессами на предприятиях критической информационной инфраструктуры (КИИ), обеспечивающих стабильность государства. По этой причине развитие ИИ и разработка продуктов на его основе должны контролироваться и регулироваться государством.

Цель Консорциума – в первую очередь дать уверенность предприятиям КИИ, а в конечном счете и всем потребителям, что в будущем не возникнет проблем с тем, что продукты, применяющие технологии искусственного интеллекта, выйдут из-под контроля и нанесут вред из-за того, что решения не разрабатывались с учетом всех возможных рисков.

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«Код Безопасности» находится на передовой технического развития области защиты информации, а значит не может оставаться в стороне от этого направления. ИИ прогрессирует, проникает в различные отрасли и, конечно, будет играть большую роль в будущем мира, поэтому он должен быть безопасным. Будучи ответственной и технически продвинутой компанией, «Код Безопасности» хочет принести пользу в этой области и поделиться своей экспертизой. Только совместная работа технологических лидеров может создать наиболее оптимальный сценарий развития искусственного интеллекта в России и обеспечить эффективность соответствующих технологий и продуктов», – сказал генеральный директор «Кода Безопасности» Андрей Голов.

В рамках Консорциума действует несколько рабочих групп, в которые войдут специалисты «Кода Безопасности». Они будут решать задачи, поставленные перед Консорциумом одним из его инициаторов – Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Среди приоритетных целей: проведение исследований безопасности технологий ИИ, моделирование угроз безопасности, создание нормативно-правовой базы, повышение уровня защищенности ПО и ПАК на базе ИИ и многое другое.

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