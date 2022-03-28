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«Сбер» и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах

«Сбер» и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах супермаркетов «Перекресток» при безналичной оплате покупок.

Сервисом могут воспользоваться держатели карт, эмитированных любым российским банком, предоставляющим сервис наличных в «Перекрестке».

Клиенты «Сбера» могут снять до 5 тыс. руб. за один раз и до 20 тыс. руб. в месяц, выдача наличных осуществляется без комиссии.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «Чтобы снять нужную сумму, покупатель при оплате безналичным способом может сообщить кассиру, что хочет снять деньги со своей карты. Сумма должна быть кратна ста рублям и не превышать 5 тыс. руб. Затем кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи. После оплаты товара картой, продавец выдаст покупателю наличные».

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, отметил: «Мы считаем, что снятие наличных должно быть доступно всем и всегда, поэтому совместно с нашими партнерами X5 Group расширяем возможности для наших клиентов. Чтобы получить наличные больше не обязательно идти в банк, это можно сделать вместе с покупкой продуктов, на кассе магазина. Уверен, этот сервис сделает жизнь многих граждан комфортнее».

После оценки успешности проекта и востребованности услуги будет принято решение о возможном запуске сервиса выдачи наличных в магазинах торговой сети «Пятерочка».

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