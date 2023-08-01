Оплата турпоездок через «Сбербанк онлайн» выросла в Москве на 50%

Оплата жителями столицы туристических поездок через «Сбербанк онлайн» выросла на 50% по сравнению с допандемийным периодом. За II квартал 2023 г. клиенты Московского банка Сбербанка приобрели таким образом путевок на 5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Оплата туристических путевок через «Сбербанк онлайн» пользуется большой популярностью среди москвичей. Жители столицы все чаще предпочитают сэкономить свое время, оплачивая выбранные туры в приложении банка буквально в несколько кликов».

Оплата путешествий через «Сбербанк онлайн» позволяет оперативно приобрести понравившийся тур, не посещая офис туристической компании. Для этого необходимо зайти в приложение «Сбербанк онлайн» и выбрать вкладку «Платежи», в разделе «Отдых и развлечения» перейти в раздел «Путешествия». Вся процедура занимает не более 5 минут.