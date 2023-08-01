Разделы

ИТ в банках
|

Оплата турпоездок через «Сбербанк онлайн» выросла в Москве на 50%

Оплата жителями столицы туристических поездок через «Сбербанк онлайн» выросла на 50% по сравнению с допандемийным периодом. За II квартал 2023 г. клиенты Московского банка Сбербанка приобрели таким образом путевок на 5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Оплата туристических путевок через «Сбербанк онлайн» пользуется большой популярностью среди москвичей. Жители столицы все чаще предпочитают сэкономить свое время, оплачивая выбранные туры в приложении банка буквально в несколько кликов».

Оплата путешествий через «Сбербанк онлайн» позволяет оперативно приобрести понравившийся тур, не посещая офис туристической компании. Для этого необходимо зайти в приложение «Сбербанк онлайн» и выбрать вкладку «Платежи», в разделе «Отдых и развлечения» перейти в раздел «Путешествия». Вся процедура занимает не более 5 минут.

Чем заменить санкционное ПО в ИТ-проектах по созданию единого информационного пространства
Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств

Власти не хотят следить за безопасностью цифрового рубля. Ответственность за защиту россиян от мошенников ляжет на банки

Власти ограничили вывод денежных средств с кошельков Qiwi

Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября

ИИ в российских условиях: драйверы, ингибиторы и важность кейсов

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще