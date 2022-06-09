Около 80% заявок на ипотеку «Сбера» жители Москвы подают онлайн

В мае 2022 г. доля интернет-заявок на ипотеку «Сбера» в целом по стране превысила 60%. Регионами-лидерами по количеству поданных онлайн ипотечных заявок стали Москва (78% заявок подаются онлайн), Чеченская республика (77%), Московская область (75%), Санкт-Петербург (67%) и Краснодарский край (65%). Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «“Сбер” ориентируется на создание удобного функционала для клиентов, развивает современные цифровые сервисы во всех направлениях своей деятельности, в том числе в сфере недвижимости. И это привлекает жителей столицы. С начала года Московский банк Сбербанка предоставил уже более 22 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 141 млрд руб. В подавляющем большинстве случаев заявки на кредиты оформлялись нашими клиентами онлайн».

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра «Домклик»: «“Домклик” создавался как сервис, который должен был перевести ипотеку в онлайн-формат. За прошедшие семь лет мы видим, что доля онлайн-заявок на ипотеку постоянно растет. Клиентам становится все удобнее подавать заявки самостоятельно, без посещения отделений банка. Также дистанционно можно оформить большинство дополнительных сервисов “Домклик”, которые пользуются популярностью у клиентов для совершения сделки – сервис электронной регистрации, сервис безопасных расчетов, договор купли-продажи, страхование жизни и здоровья заемщика, сервис оценки недвижимости, а также юридическую проверку».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.