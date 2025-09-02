Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

В России представили технологию проверки загранпаспортов России и СНГ с помощью NFC и искусственного интеллекта

Российская компания Smart Engines разработала технологию для четырехуровневой проверки подлинности документов с помощью смартфонов с NFC и искусственного интеллекта. Новое решение позволяет без использования специализированных аппаратных комплексов верифицировать загранпаспорта России и стран СНГ, созданные в соответствии с международным стандартом ICAO 9303 для электронных паспортов и ID-карт. Технология считывает и сравнивает данные из четырех источников: визуальной и машиночитаемой зоны документа, NFC-чипа, а также селфи предъявителя. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Система поддерживает извлечение данных из чипа паспорта через NFC, включая файлы DG1, DG2. Это позволяет проверить достоверность информации в документе и исключает возможность подмены или подделки данных. Все элементы паспорта проверяются на согласованность – данные в MRZ сверяются с содержимым чипа, визуальная информация (VIZ) сравнивается с машиночитаемой зоной (MRZ), а изображения лиц – между собой. Такая глубина анализа значительно повышает надежность верификации личности и снижает риски мошенничества, особенно в дистанционных сценариях.

На этапе проверки визуальной зоны паспорта и данных NFC-чипа применяется мультимодальная ИИ-модель «Шерлок 2о». Она анализирует предъявленный документ по 600 параметрам и детектирует даже сложные подделки – в том числе созданные с применением графических редакторов и генеративного ИИ. Затем технология без выделения биометрии сверяет лицо владельца документа в трех представлениях: на фото в паспорте или ID-карте, изображении с чипа и селфи, сделанном в реальном времени на смартфон. Это дает возможность комплексно проверять личность пользователя для цифрового онбординга и KYC без использования специализированных аппаратных комплексов.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

Все вычисления выполняются офлайн – персональные данные пользователя не покидают устройства и не отправляются на облачные сервера и третьим сторонам. При сверке лиц технология не выделяет и не сохраняет биометрические шаблоны, что делает проверку полностью автономной и не требует обращения к внешним базам данных. Это обеспечивает высокий уровень безопасности и не создает рисков нарушения законодательства в области защиты, обработки и локализации персональных данных.

Новое решение энергоэффективно и работает даже на бюджетных смартфонах без ущерба для точности и надежности проверки. Технология адаптирована к использованию в России, Казахстане, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Кыргызстане и других странах СНГ, использующих электронные удостоверения личности (eMRTD).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

В СНГ прошли успешные испытания крупного транспортного беспилотного вертолета с двигателями Rolls-Royce

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: