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NFC-табличка повысила долю оплат через СБП почти на треть

Использование платежных NFC-табличек на кассах магазинов увеличило долю платежей через Систему быстрых платежей с 15% до 19%, то есть почти на треть. К таким выводам пришли аналитики Делобанка по результатам исследования, проведенного среди предпринимателей и организаций, пользующихся этим инструментом. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара».

Опрошенные предприниматели сообщили, что повышение конверсии в СБП происходит за счет трех основных факторов. Первый – NFC-табличка позволяет принимать оплату не только по QR-коду, но и обычным касанием телефона. Это воспринимается покупателями как более удобный вариант.

Второй фактор – сегодня для оплаты по QR-коду его нужно либо распечатать, либо повернуть к клиенту терминал с высветившимся кодом. Это не всегда удобно. NFC-табличка же позволяет избежать этих трудностей.

Наконец, платежная табличка привлекает внимание, что выделяет ее в зоне кассового обслуживания.

Согласно недавно проведенному исследованию, 34,2% покупателей знают про NFC-таблички, использовали их для оплаты покупок и признают удобство такого метода.

«Выигрывают предприниматели, которые не просто размещают у терминала платежную табличку, но и стимулируют своих продавцов рассказывать о ней покупателям и показывать, как оплатить. У таких них растет выручка, а расходы на банковские комиссии ощутимо уменьшаются», – отметила директор Делобанка Ирина Кузьмина.

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