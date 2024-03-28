Росатом представил лоукод-платформу для быстрой разработки корпоративных приложений

Госкорпорация «Росатом» представила цифровое решение для быстрой разработки корпоративных приложений – лоукод-платформу «Росатома». Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Новый программный продукт представляет собой набор инструментов и компонентов для создания, сопровождения и развития бизнес-приложений.

Пользователи платформы получат возможность быстрого и экономические выгодного создания прототипа приложений: предприятия смогут самостоятельно производить разработку без привлечения сторонних ИТ-компаний, сократят зависимость от функционала применяемых коробочных продуктов, получат возможность ориентироваться на свои специальные нужды. Использование платформы позволит снизить затраты на разработку, поддержку и интеграцию приложений.

Платформа создана для разработки широкого спектра информационных систем. От существующих аналогов платформу отличает микросервисная архитектура, что позволяет создавать на ее базе высоконагруженные решения, а также легко расширять ее новыми компонентами при разработке приложений. Другие важные преимущества - использование технологий искусственного интеллекта при разработке, хранение всех настроек приложений в виде исходного кода в распределенной системе управления версиями (GIT), а также наличие механизмов сборки и доставки приложений (CI/CD) в различные среды для разработки, тестирования и эксплуатации. Это значительно упрощает разработку и внедрение сложных бизнес-приложений большими командами, а также сокращает время от возникновения потребности доработки функционала до получения результата, позволяя в короткие сроки создать необходимый прототип.

Лоукод-платформа рассчитана на применение в атомной отрасли, ТЭКе, транспортной и строительной отраслях, девелопменте, медицине, образовании, а также в процессах государственного управления. На базе платформы могут быть решены задачи по автоматизации бизнес-функционала планирования, закупок, цепочек поставок, кадровой работы, CRM и маркетинга, управления активами и недвижимостью, управления делами и документооборота.

Есть планы использования платформы в качестве одного из основных инструментов разработки информационных систем атомной отрасли. В ближайшей перспективе на базе платформы будут решаться задачи, связанные с управлением жизненным циклом объектов капитального строительства (календарно-сетевое планирование, система технического электронного документооборота, система управления информацией) для сложных промышленных строек, включая стройки атомной отрасли.

Лоукод-платформа разработана специалистами компании «Цифрум» («Росатом») на основе платформы Multi-D, реализуемой в АО «АСЭ» (Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») с 2018 г.

Олег Покровский, директор по разработке компании «Цифрум» («Росатом»): «Лоукод-платформа "Росатома" — это новый взгляд на лоукод и его применение для внедрения бизнес-приложений. Мы ставили перед собой цель упростить решение целого ряда бизнес-задач, возникающих в процессе цифровой трансформации предприятий. На базе нашей платформы возможна самостоятельная разработка и внедрение бизнес-приложений специалистами предприятий с учетом узкоспециальных потребностей заказчика и без привлечения дорогих вендоров. Сокращение сроков и стоимости – это конечный результат применения платформы, который означает эффективность бизнеса».

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Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 330 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; выступает компанией-лидером реализации правительственной дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО — систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий — в портфеле «Росатома» более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.