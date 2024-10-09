Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей. Доступен новый демостенд от «МойОфис»

На базе технического центра дистрибьютора в виртуальной среде развернута корпоративная почта нового поколения.

Mailion – централизованная корпоративная почта нового поколения на базе микросервисной архитектуры для обмена письмами, планирования рабочего времени и работы с адресными книгами.

Система отличается отказоустойчивостью, способна на быстрое самовосстановление и масштабируемость в зависимости от нагрузок. «МойОфис.Mailion» включен в реестр российского ПО, разработан для корпораций, поддерживает работу до миллиона пользователей. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

ПО Mailion – набор микросервисов, обеспечивающих работу системы и взаимодействие между серверными подсистемами: продукт поставляется как набор докер-контейнеров, соответствующих этим микросервисам. Такая архитектура предполагает развертывание Mailion в отказоустойчивом горизонтально-масштабируемом кластере.

Демостенд развернут в виртуальной среде технического центра Merlion и представляет из себя кластер из трех виртуальных серверов: сервер пользовательских служб, сервер внутренних процессов и сервер баз данных. Также на стенде развернута виртуальная машина с ОС Windows 10 для демонстрации Web-интерфейса и настольного приложения Mailion, а также надстройки для Microsoft Outlook.

В рамках демонстрации будет рассмотрен базовый функционал приложения: административные задачи создания пользователей, групп рассылки и общих ресурсов; отправка и получение почтовых сообщений в настольном и веб-приложениях; работа с адресными книгами; создание задач и календарных событий; работа с приглашениями; создание профиля пользователя Mailion в Microsoft Outlook; синхронизация почтового ящика, адресной книги, задач и календаря Mailion c Microsoft Outlook.