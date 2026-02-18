Разделы

ИT-рынок сделал выбор: спрос на специалистов по российскому софту вырос в два раза на фоне ухода западных решений

В основе цифровизации бизнеса лежат данные, а значит, и системы для их хранения, управления, аналитики. Рост сложности и объема данных, а также переход на отечественное ПО формируют растущий спрос на специалистов по администрированию баз данных (DBA). Этот спрос наиболее выражен в сегменте среднего и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Российский разработчик систем управления базами данных Postgres Professional и HeadHunter провели совместное исследование рынка вакансий администраторов баз данных (DBA) в России за последние четыре года. Результаты показывают системный сдвиг: спрос на администраторов баз данных со знанием PostgreSQL вырос в два раза по Москве и почти на четверть по России за последние четыре года. Спрос на специалистов по западным решениям постепенно сокращается.

За период с 2021 по 2025 гг. число вакансий администраторов баз данных в Москве увеличилось на 58%, а в Санкт-Петербурге — на 31%. Сегмент специалистов по PostgreSQL демонстрирует особенный рост: количество вакансий увеличилось на 24% в целом по России, а в Москве — на 118%. Для сравнения, спрос на специалистов по Oracle и MS SQL за этот же период снизился на 22% и 26% соответственно.

Зарплаты также отражают растущий спрос. Медианная зарплата администраторов баз данных выросла на 35% за четыре года. При этом специалисты PostgreSQL получают на 15–20% больше, чем коллеги по другим СУБД. Сохраняется значительный разрыв между столицами и регионами: в Москве и Петербурге предлагают в среднем 200–250 тыс. руб., в регионах уровень оплаты может быть в несколько раз ниже.

Рынок предъявляет все более высокие требования к кандидатам. Доля вакансий для новичков сократилась до 8%, основной спрос сосредоточен на специалистах уровня middle (три-шесть лет опыта) — 51% всех вакансий и senior (свыше шести лет) – 41%. Работодатели активно проверяют навыки: 99% кандидатов проходят оценку на собеседовании, испытательном сроке или тестах.

«Сегодня функционал баз данных стал сложнее, и допуск младших специалистов к критически важным системам ограничен. При этом стажеры и выпускники с нужными навыками быстро становятся полноценными инженерами», — отметила HRD Postgres Professional Ксения Замуховская.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Эксперты отмечают, что уход западных вендоров и курс на технологический суверенитет стимулируют переход на отечественные СУБД. «Переориентация на PostgreSQL — стратегически выгодная и долгосрочная мера. Для реализации импортозамещения необходимы десятки тысяч подготовленных специалистов, а вузы пока не успевают перестраиваться. Совместные проекты с Минцифры и компаниями постепенно формируют систему подготовки кадров», — сказал Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.

Исследование подчеркивает, что рынок баз данных в России переживает глубокую трансформацию: растет ценность компетенций PostgreSQL, увеличивается спрос на опытных специалистов, а зарплатные ожидания отражают дефицит квалифицированных кадров. Эксперты считают, что для устойчивого развития отрасли потребуется совместная работа государства, бизнеса и образовательной системы.

