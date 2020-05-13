Российский стартап Brandquad для управления данными о товарах успешно апробирован Минпромторгом

Минпромторг опубликовал витрину апробированных технических решений для удаленной работы, в которой представлены российские ИТ-платформы для бизнеса. Цифровая платформа Brandquad, помогающая поставщикам и ритейлерам обрабатывать, хранить и автоматически передавать друг другу контент о товарах, вошла в перечень решений виртуальной инфраструктуры, апробированных ведомством для работы в текущих экономических условиях.

Это означает, что качество технического решения Brandquad, а также его функциональность и экономическая эффективность подтверждены ведущими экспертами по технологиям для торговли на российском рынке. Отбор решений для витрины производят представители Министерства совместно с Ассоциацией участников рынка интернета вещей, Фондом развития интернет-инициатив и АНО «Цифровая экономика».

«Включение в перечень апробированных Минпромторгом решений для Brandquad — это признание качества, высокого уровня развития технологий и способности приносить значительный экономический эффект. Это стимул к еще более активному развитию сервиса с целью поддержки бизнеса в текущих экономических условиях», — сказал Филипп Денисов, генеральный директор Brandquad.

На сегодняшний день ведомством отобрано 52 технических решения, доступных предприятиям на портале ГИСП. Заявки разработчиков более чем 240 продуктов находятся в процессе обработки и проверки.

В частности, в 2020 г. сервис стал аккредитованным провайдером для передачи контента в системы X5 Retail Group, а ранее – стал партнером маркетплейсов Ozon, Goods и других. Помимо этого, весной 2020 г. Brandquad стал одним из наиболее востребованных сервисов для обмена данными на фармацевтическом рынке, организовав передачу данных крупнейших фармпроизводителей на российские онлайн-площадки.