OCS Distribution представила новую СУБД NitrosBase SQL российской разработки

Российская ИТ-компания OCS Distribution представляет дилерам и их заказчикам новинку портфеля программных решений – высокопроизводительную технологически независимую СУБД от отечественного разработчика NitrosData, резидента инновационного центра «Сколково» и члена ассоциации «Руссофт». Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

NitrosBase SQL представляет собой высокопроизводительную реляционную СУБД для современных ИТ-решений, использующую диалект SQL, совместимый с Microsoft Transact-SQL. Система обладает повышенным быстродействием, в ней реализованы поддержка транзакций, интерфейсы к языкам, средства администрирования. Клиентские исследования NitrosData показывают, что производительность NitrosBase SQL при работе со сложными запросами, объединяющими несколько таблиц, а также со связанными данными, превышает показатели конкурентных систем в десятки раз.

Благодаря собственной технологии миграции Acterm, NitrosBase SQL способна заместить зарубежный аналог за несколько недель против типичных для данной процедуры месяцев. OCS предлагает NitrosBase SQL системным интеграторам, обеспечивающим поддержку развития информационных систем российских организаций, оперирующих большими данными, и активизирующим процессы импортозамещения внутри своих заказчиков. СУБД NitrosBase SQL рассчитана на клиентов, требовательных к уровню производительности собственных цифровых баз. Так, например, технологии NitrosBase используются в информационных системах Министерства здравоохранения в России, Всероссийском центре медицины катастроф «Защита», Сеченовского Университета.

Команда департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS ориентирует NitrosBase SQL на дилеров, работающих с заказчиками из самых разных отраслей, оказывая им консультационную и техническую поддержку и помогая проектировать и собирать комплексные проекты, при необходимости привлекая специалистов по соответствующим аппаратным базам.

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NitrosData – резидент инновационного центра «Сколково» и действительный член ассоциации «Руссофт». В основе коллектива выпускники МФТИ и МИФИ.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г.. Занимается дистрибуцией инженерного, ИТ, телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa.