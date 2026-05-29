Лери Губкин назначен генеральным директором АО «Компания ТрансТелеКом»

Совет директоров АО «Компания ТрансТелеКом» принял решение о назначении Лери Губкина на пост генерального директора. Об этом CNews сообщили представители АО «Компания ТрансТелеКом».

«Лери Игоревич обладает уникальным сочетанием компетенций и многолетним опытом в сфере информационных технологий, что позволит компании не только сохранять эффективность работы во всех сегментах бизнеса, но и масштабировать свое присутствие: осваивать новые перспективные рынки, наращивать отраслевую и смежные экспертизы, расширять географию реализованных проектов, обеспечивая устойчивый финансовый успех и достижение самых амбициозных целей. Также хочу выразить благодарность Роману Кравцову за многолетнюю работу на посту генерального директора. За десять лет под его руководством компания упрочила позиции в цифровой и телекоммуникационной индустрии, пополнила свой продуктовый портфель современными цифровыми сервисами и комплексными решениями, реализовала множество стратегически важных проектов и существенно нарастила компетенции», – сказал председатель Совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом» Евгений Чаркин.

«Для меня большая честь возглавить Компанию ТрансТелеКом – одного из лидеров телеком-отрасли России. Благодарю Совет директоров за оказанное доверие. Вижу свою главную задачу в том, чтобы не только сохранить достигнутые командой высокие стандарты работы, но и вывести компанию на новые рубежи. Планирую активно внедрять передовые технологические решения и усиливать позиции компании на перспективных рынках. Уверен, что наш профессиональный коллектив справится с любыми вызовами», – сказал генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Лери Губкин.

Лери Губкин родился 15 февраля 1979 г. В 2000 г. с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по направлению «Экономика и менеджмент», в 2009 г. прошел программу Executive MBA высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат экономических наук.

В рамках профессиональной деятельности в компаниях телеком-бизнеса Лери Губкин начал свой путь в ПАО «МегаФон», затем продолжительное время работал на руководящих позициях в ПАО «Ростелеком».

Далее, в АО «ЭР-Телеком Холдинг», в роли директора по B2G и члена правления компании он отвечал за стратегическое и операционное управление подразделениями по созданию телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры для предоставления сервисов на уровне федеральных и региональных органов власти.

В компанию «ТрансТелеКом» Лери Губкин перешел в 2025 г., в феврале 2026 г. был назначен на должность первого заместителя генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом».

