Apple может прекратить выпуск любимого миллионами iPad, лишь бы насолить Samsung. Замены ему нет во всем мире

Apple намерена отказаться производства от iPad Mini в пользу нового складного устройства. Пионером на этом рынке является Samsung, давний конкурент Apple и ее оппонент во многих судебных тяжбах. В современном мире ни одна компания не выпускает альтернативу iPad Mini – все планшеты на Android и Windows намного крупнее и тяжелее.

Сложить iPad пополам

Компания Apple в обозримом будущем может отказаться от выпуска одного из своих самых успешных и известных продуктов – от планшетного компьютера iPad Mini. По прогнозам экспертов корейского портала The Elec, убрать его из своего модельного ряда она собирается в 2026 г., в крайнем случае, в 2027 г. Прогнозы аналитиков The Elec зачастую сбываются.

Заменить iPad Mini Apple хочет на небольшое складное устройство с диагональю внутреннего экрана 7 или 8 дюймов. Пока неизвестно, что именно это будет – складной iPhone или же небольшой планшет с гибким экраном, который в сложенном состоянии будет занимать еще меньше места, нежели iPad Mini.

Между тем, iPad Mini – единственный в настоящее время планшетный компьютер на мировом рынке в столь компактном исполнении. Ни Samsung, ни Xiaomi, ни одна другая компания не выпускают планшеты с диагональю около 8 дюймов – их устройства значительно крупнее.

Насолить Samsung

Если Apple действительно откажется от iPad Mini в пользу некоего складного гаджета, то это будет выпад в первую очередь в сторону Samsung. Корейский вендор – пионер на рынке смартфонов с гибким экраном, самый первый его смартфон в таком форм-факторе (Galaxy Fold) вышел в феврале 2019 г.

Фото: Apple Заменить iPad Mini пока нечем

В ассортименте Apple на февраль 2024 г. не было ни одного складного устройства, если не считать MacBook. Она – единственная из крупных компаний – производителей смартфонов, кто еще не выпустил подобный гаджет.

Между тем, у Apple и Samsung давняя история вражды. В начале прошлого десятилетия, когда мировой рынок смартфонов только начинал формироваться, они регулярно судились друг с другом, в основном из-за патентов. В настоящее время они продолжают конкурировать, но более честными методами – Samsung даже поставляет Apple экраны для ее смартфонов и планшетов.

Однако соперничество никуда не делось – Samsung на протяжении нескольких лет была безоговорочным лидером на мировом рынке смартфонов, тогда как Apple занимала то второе, то третье место. К концу 2023 г. она впервые в истории вырвалась на первое место, оставив Samsung лишь вторую строчку.

Феномен iPad Mini

Практика показывает, что современные пользователи не очень-то жалуют компактные мобильные устройства, особенно смартфоны ведь они не так удобны в эксплуатации. Экран у них маленький, значит, на нем умещается меньше информации, а если уменьшить масштаб, то разглядеть что-либо будет невозможно. Клавиатура тоже меньше, чем на полноразмерных смартфонах, то есть набирать текст неудобно, как и пользоваться навигатором. При этом чем меньше устройство, тем меньше его аккумулятор, тем хуже его автономность.

Все вышесказанное идеально описывает смартфоны iPhone 12 mini и 13 mini 2020 и 2021 модельных годов – Apple была уверена, что люди жаждут возвращения компактных девайсов размерами с iPhone 5S, но прогадала. Оба смартфона провалились в продаже, и потому Apple оперативно заменила эти 5,4-дюймовые модели на гигантские 6,7-дюймовые iPhone 14 Plus и 15 Plus. Их, впрочем, тоже не очень охотно покупают, но по другой причине – они стоят слишком дорого, и можно, немного доплатив, купить более мощный iPhone 14 Pro или 15 Pro.

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С iPad Mini все в точности до наоборот. Появившись в 2012 г., он моментально завоевал сердца пользователей – даже среди противников экосистемы Apple и убежденных пользователей Android есть те, кому очень нравится iPad Mini. Планшет выпускается по сей день – в 2021 г. он дороc до шестого поколения, получив совершенно новый дизайн и увеличенный с 7,9 до 8,3 дюйма экран при сохранении прежних габаритов (рамки экрана стали намного тоньше).

iPad Mini уникален. У любого другого устройства Apple, как современного, так и снятого с производства, есть свои конкуренты на Windows или Android, но только не у iPad Mini.