МТС открыла продажи iPad Mini 2024

МТС объявляет о старте продаж новых планшетов iPad Mini 2024. Новинки уже доступны онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

iPad Mini 2024 представлены в МТС во всех конфигурациях: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Также для покупателей доступны устройства во всех цветах: голубой, фиолетовый, «серый космос» и «сияющая звезда».

Стоимость новинок в МТС: Apple iPad mini (2024) Wi-Fi 128 ГБ – 66 990 руб.; Apple iPad mini (2024) Wi-Fi 256 ГБ – 79 990 руб.; Apple iPad mini (2024) Wi-Fi 512 ГБ – 108 990 руб.; Apple iPad mini (2024) Wi-Fi + Cellular 128 ГБ – 86 990 руб.; Apple iPad mini (2024) Wi-Fi + Cellular 256 ГБ – от 99 990 руб.; Apple iPad mini (2024) Wi-Fi + Cellular 512 ГБ – 142 990 руб.

«Мы видим высокий интерес к планшетам в России. Так, с января по сентябрь этого года в стране было продано 2 млн устройств на сумму 41,5 млрд руб., что на 32% больше в штуках и на 31% в деньгах, чем за аналогичный период 2023 г. Уверены, что новые iPad Mini будут пользоваться высоким спросом, так как бренд входит в топ-5 по продажам планшетов», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.