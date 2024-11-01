«Ситилинк» запускает продажи обновленного iPad mini 2024

В «Ситилинк» начались продажи iPad mini седьмого поколения – обновленного планшета от Apple с неизмененным внешним видом, но более мощной «начинкой». Теперь iPad mini поддерживает стилус Apple Pencil Pro, Wi-Fi 6E и оснащен прошлогодним флагманским процессором Apple A17 Pro. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

В ассортименте онлайн-ритейлера представлены iPad mini (7th gen) с конфигурациями памяти на 128, 256 и 512 ГБ и версиями с поддержкой сотовой передачи интернета. Планшеты представлены в четырех цветах: голубой, фиолетовый, серый космос и сияющая звезда.

Обновленный планшет получил такой же экран Liquid Retina, как и у предшественника: 8,3-дюйма, IPS-матрица, пиковая яркость 500 нит и частота обновления 60 Гц. Что касается камеры, то из нового появилась только технология Smart HDR 4 на основной 12 МП камере. Технология предназначена для лучшей обработки снимков в динамичных сценах.

Ситилинк «Ситилинк» запускает продажи обновленного iPad mini 2024

Самым заметным изменением стал процессор, который был установлен в прошлогоднем флагмане iPhone 15 Pro. Apple заявляет, что благодаря новой системе на чипе планшет стал на 30% производительнее, относительно прошлого поколения.

Компания сделала большой упор на ИИ-функциях, которые стали доступны с недавним обновлением iOS 18.1. За счет использования процессора от iPhone 15 Pro, обновленный iPad mini будет поддерживать Apple Intelligence, а это значит, что обладатель новой модели планшета сможет помощью встроенным ИИ для написания и редактирования текстов, создания видео через описание события и других задач.

Стоимость Apple iPad mini (2024) Wi-Fi 128 ГБ на старте продаж составляет 74 990 руб.

Стоимость Apple iPad mini (2024) Wi-Fi 256 ГБ на старте продаж составляет 89 990 руб.

Стоимость Apple iPad mini (2024) Wi-Fi 512 ГБ на старте продаж составляет 119 990 руб.

Стоимость Apple iPad mini (2024) Wi-Fi + Cellular 128 ГБ на старте продаж составляет 99 990 руб.

Стоимость Apple iPad mini (2024) Wi-Fi + Cellular 256 ГБ на старте продаж составляет 114 990 руб.

Стоимость Apple iPad mini (2024) Wi-Fi + Cellular 512 ГБ на старте продаж составляет 144 990 руб.