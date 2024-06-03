Apple всех обманула. Новейший iPad Air оказался слабее, чем заявлено. Apple «пририсовала» ему несуществующее ядро

Страница с характеристиками нового iPad Air обновилась – теперь в нем официально не 10 графических ядер, а всего лишь 9. При этом во всех презентационных материалах, в том числе во время премьеры, говорилось именно о 10 ядрах. Apple такой даунгрейд никак не комментирует.

Минус одно ядро

Компания Apple без лишнего шума ухудшила свой iPad Air седьмого поколения спустя почти месяц после его официальной презентации. Показанный 7 мая 2024 г., этот планшет щеголяет процессором Apple M2, поддержкой стилуса и сотовых сетей 5G, а также наличием двух экранов на выбор – 11 и 13 дюймов. Также в нем с самого начала было заявлено ровно 10 ядер в графической подсистеме этого процессора, но теперь их осталось всего лишь 9.

Новая информация указана на сайте Apple в разделе, посвященном спецификациям обновленного iPad Air. На изменения обратили внимание эксперты профильного портала 9to5Mac.

Так стало

При этом, как убедилась редакция CNews, сведения о 10 ядрах на этом портале действительно были указаны ранее. Например, именно это число могли увидеть посетители сайта Apple, зашедшие узнать характеристики iPad Air 21 мая 2024 г.

Оправдания – не выбор Apple

К моменту выхода материала Apple не успела заменить информацию о количестве графических ядер на всех страницах своего сайта, посвященных iPad Air. В частности, 10-ядерная конфигурация упоминается в официальном пресс-релизе.

Так было

Что важно, о 10 видеоядрах в iPad Air Apple говорила и непосредственно во время презентации. Теперь же она не спешит информировать пользователей, в особенности тех, кто уже купил новый iPad Air, почему она их обманула, и куда делось одно ядро встроенной в чип М2 графики.

Бракованные планшеты

Существует вероятность, что внутри нового iPad Air стоят процессоры М2, не прошедшие контроль качества, то есть, фактически, бракованные. Такое мнение высказал пользователь портала 9to5Mac под псевдонимом Ian.

Верить написанному на сайте Apple становится сложнее

По мнению Ian, Apple столкнулась с нехваткой полноценных М2 с 10-ядерной графикой, и ей пришлось передать непосредственным производителям iPad Air процессоры с одним отключенным видеоядром. Apple к моменту выпуска материала не подтверждала, и не опровергала это.

Эксперты 9to5Mac пишут, что подавляющее большинство пользователей даже не заметят отсутствие одного ядра графики. Тем не менее, важен сам факт – Apple донесла до потребителей заведомо ложную информацию о возможностях своего гаджета.

Apple Планшеты Apple - это теперь лотерея . Может, будет десять ядер, а может, девять

Важно отметить также, что новый iPad Air – это первое и пока единственное устройство Apple, получившее процессор М2 именно с 9-ядерной графикой. Например, MacBook Air M2 доступен в вариантах с 8-ядерным и 10-ядерным графическим процессором. Это тоже указывает на то, то версия M2, используемая внутри iPad Air, представляет собой модифицированную версию 10-ядерного процессора, считают эксперты 9to5Mac.

Обман за много денег

Планшет iPad Air – далеко не самый доступный в новой линейке Apple. У нее также есть базовый iPad и компактный iPad mini, которые стоят дешевле нового Air, но при этом не вводят потенциальных покупателей и нынешних владельцев в заблуждение по поводу своих аппаратных возможностей.

В США новый iPad Air седьмого поколения стоит от $599 (54 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 июня 2024 г.) за версию со 128 ГБ памяти и экраном на 11 дюймов. Россиянам на точно такой же планшет, приобретенный в официальной российской рознице, придется отдать и вовсе 75 тыс. руб., и это еще со скидкой – по такой цене редакция CNews нашла его в DNS.

Исчезновение одного ядра на цену, вероятнее всего, не повлияет

В маркетплейсах планшет стоит ощутимо дешевле – редакция обнаружила его на Ozon за 68 тыс. руб. в такой же конфигурации.