В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ новых iPad Air и базового iPad

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа новых планшетов Apple — iPad Air и базового iPad. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» стартует от 47 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Apple iPad Air впервые получил чип M3. Новый iPad Air с M3 почти в два раза быстрее модели с M1 и до 3,5 раз быстрее, чем модель с A14 Bionic.

iPad Air теперь доступен в двух размерах и четырех цветах: 11 и 13 дюймов.

М.Видео-Эльдорадо В « М.Видео-Эльдорадо » стартовал предзаказ новых iPad Air и базового iPad

Чип M3 имеет 8-ядерный процессор, который на 35% быстрее в многопоточных задачах, чем M1. 9-ядерный графический процессор M3 обеспечивает до 40% более высокую графическую производительность по сравнению с M1. Также M3 впервые привносит в iPad Air поддержку аппаратного рейтрейсинга, динамического кэширования и ускоренной обработки 3D-моделей, обеспечивая до четырех раз более быструю графическую обработку по сравнению с iPad Air на M1.

Нейронный движок M3 ускоряет обработку ИИ-задач на 60% по сравнению с M1.

iPad Air оптимизирован для Apple Intelligence — персональной системы искусственного интеллекта от Apple. В приложении «Фото» инструмент Clean Up помогает удалять ненужные объекты с изображений, а поиск по естественному языку позволяет находить фото и видео, просто описывая их. В «Заметках» инструмент Image Wand превращает грубые наброски в профессионально выглядящие изображения.

Чат-бот ChatGPT теперь встроен в Siri, что позволяет пользователям получать информацию быстрее. ChatGPT можно использовать бесплатно без регистрации, при этом обеспечивается защита конфиденциальности: Apple скрывает IP-адреса пользователей, а OpenAI не сохраняет запросы.

Обновленный базовый iPad получил чип A16, который на 50% быстрее чем процессор, установленный в предыдущей версии устройства, и четыре цвета – розовый, голубой, серебряный и желтый.

Стоимость устройств в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: iPad — от 47 999 руб. iPad Air 11 — от 79 999 руб., iPad Air 13 — от 114 999 руб.