Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей iPad

Приложение «VK Видео» для iPad вышло в App Store. Владельцам этих устройств станет доступен адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра, что делает просмотр видео более комфортным. Об этом CNews сообщили представители VK.

Приложение «VK Видео» для iPad включает возможность создания персонализированных плейлистов, функции отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками, а также регулирование качества видео в зависимости от скорости интернет-соединения. Удобный и интуитивно понятный интерфейс позволит быстро и легко найти интересующий контент.

Одной из главных особенностей приложения является возможность просмотра любого контента из обширной библиотеки «VK Видео» даже без авторизации: спортивные трансляции, новости, кулинарные шоу, блогерский контент, фильмы и сериалы, эксклюзивные шоу, детский контент и образовательный контент.

Для удобства пользователей в приложении собраны девять разделов. Раздел «Для вас» предлагает персонализированный контент на основе истории просмотров, загруженных, понравившихся и добавленных в закладки видео. В разделе «Тренды» пользователи могут найти наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент. Раздел «Детям» предлагает мультфильмы и фильмы для детской аудитории, а разделы «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт» и «Киберспорт и игры» предлагают специализированный контент для любителей этих жанров. В разделе «Трансляции» можно найти как прямые эфиры популярных телеканалов, так и стримы киберспорта, концертов, спортивных соревнований.