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Исследование МТС: россияне стали переводить телефонные разговоры на голосовых помощников в 2,5 раза чаще

МТС провела опрос о мобильных привычках пользователей смартфонов. В результате исследования сервиса «МТС Секретарь» выяснилось, что россияне стали на 145% чаще переводить телефонные разговоры на цифровых секретарей. Одной из главных причин перевода звонков стали тревожность и нежелание тратить время на разговоры с неизвестными номерами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В среднем каждый пользователь переводит 55 вызовов в месяц на телефонного секретаря. Респонденты отметили, что перевод звонков позволяет им сосредоточиться на важных делах, передавая обработку входящих звонков надежному ИИ-ассистенту.

Анализ исследования показывает, что разные поколения имеют свои предпочтения в общении. Люди в возрасте 35-55 лет преимущественно предпочитают телефонные звонки, в то время как молодое поколение (14-30 лет) склонно использовать мессенджеры и голосовые сообщения для общения.

Женщины оказались более осторожными в отношении неизвестных номеров: 31% женщин признались, что испытывают тревогу перед ответом на такие звонки, в отличие от мужчин, где этот показатель составил лишь 20%. Мужчины же демонстрируют большую готовность отвечать на любые входящие вызовы.

Тем временем, результаты опроса показывают, что большинство людей осознают проблему бесполезной траты времени на ненужные разговоры. Так, 70% опрошенных заявили, что часто сталкиваются с ситуациями, когда приходится отвлекаться на звонки, которые оказываются неважными. В то же время 60% респондентов отметили, что пропускали важные встречи или доставки из-за пропуска звонков.

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В топ регионов с наибольшим количеством пользователей услуги «Секретарь» вошли: Москва (12%), Краснодар (9%), Санкт-Петербург (6%), Уфа (4%), Екатеринбург (3%), Ростов-на-Дону (3%), Новосибирск (3%), Казань (3%), Самара (2%) и Пермь (2%).

В рамках исследования сервиса «МТС Секретарь» было опрошено онлайн более 1000 респондентов владельцев смартфонов, в возрасте от 18 до 54 лет во всех регионах присутствия МТС.

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