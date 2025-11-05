Разделы

Техника
|

Ученые Алтайского ГАУ создали батарею для дронов, заряжаемую электромагнитными волнами

Коллектив ученых Алтайского государственного аграрного университета разработал термоэлектрическую батарею, которая может заряжаться с помощью электромагнитных волн без физического подключения к источнику питания. Об этом CNews сообщили представители АГАУ.

Разработка, созданная коллективом ученых Алтайского ГАУ под руководством д.т.н., доцента кафедры технологии конструкционных материалов и ремонта машин Виктора Иванайского, получила патент.

«Электромагнитное частотное питание – новая технология, позволяющая передавать энергию на беспилотный аппарат через электромагнитные волны без необходимости прямого физического подключения. Эта технология дает возможность передавать электрическую энергию на расстояние до нескольких сотен метров, что является идеальным решением для беспилотных летательных аппаратов, которые могут оставаться в воздухе на длительные периоды времени в процессе полета без необходимости возвращаться на землю для замены или подзарядки аккумуляторов», – объясняет ученый суть изобретения.

Уникальность разработки заключается в создании полностью автономной системы питания, не требующей контакта с зарядным устройством. В отличие от традиционных аккумуляторов, новая батарея использует принцип прямого преобразования тепловой энергии в электрическую.

Основной инновацией стало применение графитового сердечника, который нагревается под воздействием электромагнитного излучения. Специальные термопары, встроенные непосредственно в графит, преобразуют тепловую энергию в электрический ток. Для повышения эффективности системы используется активное охлаждение внешних элементов.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

Испытания прототипа подтвердили работоспособность технологии. При использовании стандартного промышленного инвертора удалось добиться стабильной генерации электричества на расстоянии до 70 см от источника излучения. Это открывает перспективы для создания беспроводных зарядных станций для дронов.

Разработка решает одну из ключевых проблем современной беспилотной авиации – ограниченное время полета. Технология позволит дронам работать практически неограниченное время в радиусе действия передатчика, что особенно актуально для мониторинга протяженных объектов и выполнения длительных миссий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?

AMD заложила бомбу под все системы шифрования мира. В ее новейших чипах дыра, быстро починить которую невозможно

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

«Триколор» бросил вызов «Яндексу» и Сбербанку на рынке «умных» ТВ

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Санкции США дали плоды. Знаменитый в России бренд выпустил ПК на суверенных чипах и на ОС Linux. Windows на них не поставить

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/