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Телеком Инфраструктура
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МТС «ускорила» LTE в Барнауле и пригороде

МТС «обновила» оборудование во всех пяти районах Барнаула, включая пригород – вблизи поселка Южного, сел Гоньба и Власиха, а также на подъезде к Старому мосту. В результате модернизации скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25%.

Теперь барнаульцы смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях в любой точке города. Развитая телеком инфраструктура может способствовать внедрению проектов «умного города»: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.

«Жители Барнаула и его пригородов генерят более половины всего интернет-трафика, потребляемого в крае. Поэтому мы продолжаем внедрять новые технологии, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение емкости сети будет также способствовать внедрению цифровых решений на предприятиях, что в конечном счете позволит повысить качество жизни горожан», - отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Владимир Бахур

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