МТС модернизировала LTE-сеть в Барнауле

МТС сообщила о завершении масштабной модернизации телеком-оборудования в Барнауле. В результате рефарминга – перевода частот, выделенных под 3G, на более современный стандарт мобильной связи LTE – скорость интернета в Барнауле выросла на 15%.

Специалисты МТС провели рефарминг и обновили частотный диапазон более 100 базовых станций в столице Алтайского края. Это позволило увеличить средние скорости мобильного интернета на всей территории города, а также увеличить ёмкость сети LTE и улучшить качество связи не только на улице, но и внутри помещений, в том числе расположенных на цокольных этажах.

Теперь даже в часы пиковых нагрузок на сеть барнаульцы могут с комфортом пользоваться мобильными приложениями, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы в HD-качестве и загружать тяжелый контент за несколько секунд. Кроме того, усиление сети 4G расширяет для абонентов доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы.

«К началу 2025 года МТС обновила телеком-инфраструктуру в Барнауле во всех пяти районах города, включая микрорайоны Поток и Затон, поселки Ползуново и Бобровая Заимка, СНТ «Сибирский садовод», «Южный», «Лебяжье», а также железнодорожную станцию Власиха и ряд других объектов. По нашим данным большинство горожан пользуются смартфонами с поддержкой 4G, а значит переход на новый современный стандарт связи — естественный процесс, к которому наши абоненты давно готовы. Теперь пользоваться цифровыми сервисами стало еще быстрее и комфортнее», — сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.