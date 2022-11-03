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МТС улучшила покрытие 4G вдоль железной дороги от Барнаула до Новомоношкино

МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE в Алтайском крае. В результате проведенных работ МТС обеспечила непрерывное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом железной дороги, ведущей из Барнаула в Кузбасс.

МТС установила 12 базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожной линии Барнаул – Новомоношкино общей протяженностью 130 км. В результате скоростной мобильный интернет до 100 Мбит/с получили путешественники, передвигающиеся через Алтайский край по железной дороге. Теперь пассажиры поездов смогут на всем пути пользоваться привычными мобильными сервисами: общаться в мессенджерах, просматривать ленты социальных сетей, загружать и смотреть видео, а также совершать онлайн-покупки даже во время поездки. Такие же возможности доступны жителям сел Логовское, Новокопылово, Новочесноковка, Шпагино и других малых населённых пунктов, расположенных вдоль железной дороги.

«МТС продолжает планомерно закрывать «белые пятна» и улучшать качество мобильной связи на наиболее популярных региональных направлениях. Строительство новых базовых станций LTE вдоль железнодорожного пути, ведущего через Барнаул на восток, в Кемеровскую область - один из этапов проекта по обеспечению железнодорожных магистралей региона современными услугами связи, и в первую очередь, доступом в интернет, чтобы поездки были комфортными», — сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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Ранее МТС значительно улучшила качество связи в Барнауле и пригороде, а также в популярных туристических локациях края – на озере Яровом и в селе Сростки.

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