Разделы

Интернет Интернет-доступ
|

Жители Ленинского, Октябрьского и Индустриального районов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обновила инфраструктуру фиксированной связи в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах Барнаула. Домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям многоквартирных домов на главных улицах города – Панфиловцев, Шумакова, Павловском тракте, проспекте Энергетиков и многих других. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС с увеличенной пропускной способностью позволяет поддерживать высокую скорость соединения сразу на нескольких девайсах даже в период пиковых нагрузок. Теперь барнаульцы могут смотреть видео в разрешении 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жесткого диска.

«Мы видим, что потребность в быстром домашнем интернете у барнаульцев по-прежнему остается на высоком уровне, так как количество устройств, использующих выход в сеть, в каждой квартире продолжает расти. Среди тех, для кого критично важно скоростное и стабильное интернет-соединение – геймеры. Ориентируясь на их потребности, мы запустили специальный тариф, который включает в себя мобильную связь, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и доступ к игровому сервису GamersBase. В ближайшее время сверхскорости получат также жители домов, расположенных в Центральном районе Барнаула», - отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации
Цифровизация

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

Россию допустят до новых частот Wi-Fi. Привычные диапазоны перегружены

Россияне превратили военную технологию связи в замену сотовым сетям и оптоволокну. Испытания успешны, не за горами массовое распространение

«Ростелекому» выдадут 2,5 миллиарда на подключение военкоматов к интернету

Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия

Россия приготовилась к полному отключению от интернета

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки

Делаем открытки к Новому году: лучшие приложения и онлайн-сервисы

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще