Жители Ленинского, Октябрьского и Индустриального районов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обновила инфраструктуру фиксированной связи в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах Барнаула. Домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям многоквартирных домов на главных улицах города – Панфиловцев, Шумакова, Павловском тракте, проспекте Энергетиков и многих других. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС с увеличенной пропускной способностью позволяет поддерживать высокую скорость соединения сразу на нескольких девайсах даже в период пиковых нагрузок. Теперь барнаульцы могут смотреть видео в разрешении 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жесткого диска.

«Мы видим, что потребность в быстром домашнем интернете у барнаульцев по-прежнему остается на высоком уровне, так как количество устройств, использующих выход в сеть, в каждой квартире продолжает расти. Среди тех, для кого критично важно скоростное и стабильное интернет-соединение – геймеры. Ориентируясь на их потребности, мы запустили специальный тариф, который включает в себя мобильную связь, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и доступ к игровому сервису GamersBase. В ближайшее время сверхскорости получат также жители домов, расположенных в Центральном районе Барнаула», - отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.