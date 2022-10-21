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МТС ускорила мобильный интернет в Барнауле и его пригороде

МТС обновила собственное оборудование, расположенное во всех пяти районах Барнаула, включая пригород – поселок Научный городок, села Гоньба и Власиха, а также шоссе Ленточный Бор. В результате модернизации скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25%.

Теперь барнаульцы смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях в любой точке города. Развитая телеком инфраструктура может способствовать внедрению проектов «умного города»: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.

«Жители Барнаула и его пригородов генерят более половины всего интернет-трафика, потребляемого в крае. Поэтому мы продолжаем внедрять новые технологии, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение емкости сети будет также способствовать внедрению цифровых решений на предприятиях, что в конечном счете позволит повысить качество жизни горожан», – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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