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Жители Железнодорожного и Центрального районов Барнаула получили доступ к сверхскоростному домашнему интернету

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обновила инфраструктуру и расширила пропускную способность сети фиксированной связи до 1 Гбит/с в Железнодорожном и Центральном районах Барнаула. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая сеть МТС заработала в 50 многоквартирных домах на главных улицах города - Папанинцев, Крупской, Молодежной, проспекте Красноармейском и др.

Высокоскоростной интернет позволяет даже в часы пиковой нагрузки комфортно выходить онлайн с нескольких гаджетов одновременно, без потери качества смотреть онлайн-фильмы и видео в HD формате, болеть за любимую спортивную команду, скачивать «тяжелый» контент за секунды, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жесткого диска.

«Сегодня в каждой квартире есть несколько гаджетов, одновременно подключенных к интернету – телефоны домочадцев, телевизор, ноутбук или планшет. И для пользователей становится важной возможность пользоваться сетью без задержек, что стимулирует спрос именно на высокоскоростные предложения. Отмечу, что мы «прокачали» сеть не только для того, чтобы сделать сеть более надежной и устойчивой к перегрузкам, а также чтобы у жильцов была возможность одновременно скачивать любой контент за считанные секунды. В дополнение к этому горожане могут ощутимо сэкономить на услугах связи, объединив в один «семейный пакет» домашний интернет, мобильную связь, IP-телевидение и онлайн-кинотеатр», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее МТС обновила сеть домашнего интернета в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах.

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Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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