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МТС «завела» гигабитный интернет еще почти в 40 многоквартирных домов Барнаула

МТС расширила покрытие сети фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с в Барнауле. Возможность подключить сверхбыстрый домашний интернет МТС получили около 4000 семей, проживающих в Ленинском и Железнодорожном районах Барнаула. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь семьи, проживающие на улицах Молодежная, Юрина, Антона Петрова, Островского, Георгия Исакова и проспекта Строителей, могут с комфортом пользоваться цифровым телевидением и проводным интернетом МТС на скорости, в десять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Новая сеть дает возможность смотреть видео в или 8K, играть в онлайн-игры без просадки скорости и потери интернет-соединения.

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Цифровизация

«Мы приступили обновлению сети фиксированного интернета во второй половине 2021 г., и вскоре жители нескольких домов в Ленинском и Индустриальном районах впервые получили доступ к сверхскоростному домашнему интернету. Теперь завести в квартиру гигабитный кабель могут жители 1100 домов, расположенных в разных районах города. В следующем году мы продолжим обновлять свою сеть, чтобы гигабитный интернет МТС появился у всех жителей Барнаула», ­­— отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.

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