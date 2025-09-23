Разделы

T2 усилила сеть в аэропорту Краснодара к старту международного сообщения

T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в аэропорту Краснодара и на прилегающих к нему территориях. Перед возобновлением международных рейсов компания модернизировала оборудование, а также увеличила покрытие сети рядом с воздушной гаванью.

T2 продолжает последовательно развивать сеть в Краснодарском крае, уделяя повышенное внимание ключевым транспортным узлам. Один из них – аэропорт Краснодара, который возобновил работу в середине сентября. Техническая дирекция компании заранее провела настройки сети и значительно усилила инфраструктуру на территории воздушной гавани, обеспечив стабильную работу интернета и голосовой связи, а также готовность к высоким нагрузкам.

Инженеры T2 установили новое оборудование, оптимизировали параметры сети и повысили качество передачи данных на всей территории аэропорта. Скорость, с которой абоненты T2 могут пользоваться цифровыми сервисами, составляет более 110 Мбит/сек. Качественная голосовая связь и стабильный мобильный интернет T2 доступны для пассажиров и сотрудников воздушной гавани как внутри терминалов, так и на всех прилегающих к аэропорту территориях.

Дополнительно оператор усилил сеть в жилых кварталах вблизи транспортного хаба. Так, покрытие T2 было расширено на улицах 1-го Мая, Войсковой, Уральской и других. Улучшение сети в аэропорту Краснодара дополняет долгосрочную программу развития T2 в регионе. Оператор формирует единую экосистему качественной связи – от транспортных узлов до жилых районов.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2, сказала: «Аэропорт Краснодара – важный транспортный узел страны: его открытие с большим нетерпением ждали жители юга. Наша сеть была заранее готова к возобновлению авиасообщения и повышенным нагрузкам, но, учитывая международный статус хаба, мы дополнительно усилили телеком-инфраструктуру. Наши специалисты оптимизировали сеть и улучшили мобильный интернет на всей территории аэропорта и прилегающих зонах, чтобы клиенты T2 могли комфортно пользоваться всеми сервисами как в терминалах для внутренних и международных авиалиний, так и по дороге к воздушной гавани».

