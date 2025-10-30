«Рейтинг Рунета»: бюджет на диджитал-проекты в промышленном секторе на 37% ниже, чем в среднем по рынку

Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» провел исследование проектов промышленных компаний, изучив их структуру, стоимость и продолжительность в пяти основных направлениях услуг: «Разработка и интеграция цифровых продуктов», «Брендинг и дизайн», «Реклама и трафик», «Коммуникации» и «Аутстаффинг». Оказалось, что один заказчик из промышленной отрасли тратит на диджитал- и маркетинговые услуги на 37% меньше, чем в среднем по рынку. Об этом CNews сообщили представители «Рейтинг Рунета».

В исследовании использованы расчетные данные на основе анализа 15 284 проектов для 10 925 заказчиков. В 2023–2024 гг. совокупные затраты на услуги составили 21,1 млрд руб. — 12% от общих затрат во всех отраслях. При подсчете стоимости учитывалась только выручка подрядчиков за услуги, исключая «транзитные» платежи, такие как рекламные бюджеты, лицензионные сборы и оплата сервисов.

Анализ показал, что один заказчик из промышленной отрасли тратит на диджитал- и маркетинговые услуги на 37% меньше, чем в среднем по рынку.

В исследуемой отрасли динамика роста бюджетов в 2024 г. к 2023 г. почти равна общерыночной: +28% в отрасли против +29% по рынку. Также в этой отрасли заказчиков, относящихся к крупному бизнесу, на 55,9% больше, чем в среднем по рынку.

Средняя выручка с одного заказчика в сегменте «Разработка и интеграция» составила 200 тыс. руб. в 2023 г. и 228 тыс. руб. в 2024 г.; в «Рекламе и трафике» — 257 тыс. руб. в 2023 г. и 297 тыс. руб. в 2024 г.; в «Брендинге и дизайне» — 300 тыс. руб. в 2023 г. и 384 тыс. руб. в 2024 г.; в «Коммуникациях» в 2023 г. составила 350 тыс. руб., а в 2024 г. — 453 тыс. руб.; в «Аутстаффинге» — 1 млн руб. в 2023 году и 1,5 млн рублей в 2024 г.

Наиболее востребованные категории услуг у промышленных компаний за 2023-2024 гг.

Сайты и веб-сервисы — 4,48 тыс. заказчиков (41% от всех заказчиков отрасли), расходы на услугу составили 6,3 млрд руб. (30% от всех расходов отрасли), выполнено 5 783 проекта.

SEO — 3,7 тыс. заказчиков (34%), расходов — 4,3 млрд рублей (20,45%), 4 176 проектов.

Контекстная реклама — 2,4 тыс. заказчика (22%), расходы — 2,3 млрд руб. (11%), 2,69 тыс. проектов.

Брендинг — 830 заказчиков (7,6%), расходы — 1,2 млрд руб. (5,79%), 1,07 проектов.

Таргетированная реклама — 546 заказчиков (5%), расходы — 854 млн руб. (4%), 616 проектов.

Топ-10 сегментов из промышленной отрасли с наибольшим объемом заказов диджитал-услуг

Строительство, ремонт (производство оборудования, материалов, инструментов) — 1,29 тыс. заказчиков, 1,74 тыс. проектов на 2,1 млрд руб.

Пищевая промышленность (производство и добыча пищевого сырья, продуктов питания, полуфабрикатов) — 1,12 тыс. заказчиков, 1,69 тыс. проектов на 2,4 млрд руб.

Производство мебели и изделий для интерьера — 732 заказчика, 974 проекта на 1,9 млн руб.

Производство одежды, обуви, аксессуаров— 424 заказчика, 526 проектов на 480 млн руб.

Промышленный инжиниринг — 385 заказчиков, 455 проектов, 290 млн руб.

Металлургия: производство, обработка — 352 заказчика, 470 проектов на 662 млн руб.

Производство медикаментов, витаминов, БАД — 346 заказчиков, 664 проекта на 1,4 млрд руб.

Производство бытовых товаров и оборудования — 328 заказчиков, 426 проектов на 661 млн руб.

Авто (производство автозапчастей, аксессуаров и т.п.) — 324 заказчика, 419 проектов на 660 млн руб.

Производство электроники — 218 заказчиков, 279 проектов на 373 млн руб.

«В 2025 г. мы ожидаем совокупный рост бюджетов заказчиков из промышленного сектора в районе 10%. Спрос подталкивает цифровизация, импортозамещение, стремление к выходу на конечного заказчика. С другой стороны, высокая ключевая ставка и ограничения на экспорт и импорт сильно сокращают возможности по развитию. Публикуемая Росстатом статистика говорит о минимальном росте или падении во многих секторах промышленности, включая автомобилестроение, машиностроение общего назначения, производство стройматериалов», — сказал Анатолий Денисов, операционный директор «Рейтинга Рунета».

В исследование вошли данные, полученные при подготовке 34 рейтингов 2025 г., в том числе девять не имеющих аналогов на рынке. В рейтингах сформировано 8,4 тыс. аналитических срезов, показывающих специализацию участников на разных услугах, отраслях, типах продуктов и так далее.