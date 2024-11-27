Исследование «Рейтинга Рунета»: торговые компании, банки и разработчики ПО лидируют по расходам на цифровые услуги

По прогнозам экспертов «Рейтинга Рунета», по итогам 2024 г. расходы компаний на цифровые услуги увеличатся от 15% до 30%. Рост продолжится и в 2025 г., но уже не с такой высокой скоростью. Драйвером рынка станет производственный сектор, который продолжит активно инвестировать в технологии и интернет-маркетинг и выходить в сегмент электронной коммерции. Об этом CNews сообщили представители «Рейтинга Рунета».

Операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов, отмечает, что в 2025 г. расходы компаний на цифровые услуги увеличатся на 10-20%, что ниже прогнозируемых темпов по итогам 2024 г. – 15-30%.

Говоря о причинах замедления роста расходов в следующем году, эксперт отметил, что компании, а особенно крупные и те, кто сильно зависит от цифровых каналов продвижения и коммуникации с клиентами, будут стремиться решать все больше задач внутри корпоративного периметра. В особенности это касается тех, кто развивает свои цифровые продукты.

«Высокие значения ключевой ставки и, как следствие, удорожание кредита сокращают возможности бизнеса для создания и продвижения новых цифровых продуктов, а также активного развития существующих», — сказал Анатолий Денисов.

При этом стагнация или снижение расходов на цифровые услуги не предвидятся, потому что в свете налоговой реформы в 2025 г. стоимость услуг подрядчиков, которые до изменений не являлись плательщиками НДС, вырастет на 5-7%. «Стоимость услуг растет также из-за того, что значительная часть в структуре расходов подрядчиков — это заработная плата сотрудников, которая постоянно растет и продолжит расти в следующем году», — сказал эксперт.

Что касается текущего положения и развития рынка, то расходы российских компаний на услуги цифровых агентств по итогам 2023 г. выросли на 18%. Как показало исследование «Рейтинга Рунета», лидерами по объему инвестиций стали розничная и оптовая торговля, банки и разработка ПО. При этом наибольший рост расходов на цифровые услуги и интернет-маркетинг за год показали производство, инженерное строительство и фармацевтика.

«Рейтинг Рунета» сравнил затраты компаний из разных отраслей на цифровые услуги — разработку программного обеспечения и мобильных приложений, автоматизацию процессов, создание сайтов, интернет-маркетинг, PR, контент и др.

За 2023 г. заказчики подрядчиков, участвующих в рейтинге Рунета, потратили на эти цели 73,9 млрд руб., что на 11,5 млрд больше, чем годом ранее. Наибольшие суммы инвестировали розничная и оптовая торговля, банки и разработчики ПО — на эти отрасли пришлась почти половина всех затрат (46,3%). По среднему чеку лидируют страховые компании (в среднем 50 млн руб. на цифровые услуги в год), азартные игры (27,9 млн рублей) и банки (23,9 млн рублей).

В число категорий с наименьшими общими затратами вошли кадровые агентства, производство «прочих транспортных средств и оборудования», а также обслуживание зданий и территорий. Затраты каждой из этих отраслей — меньше 20 млн руб.

Если в целом расходы на услуги цифровых подрядчиков в России выросли за год на 18%, то ряд отраслей показал более яркую динамику. Лидерами по темпам роста стали производство резиновых и пластмассовых изделий (+110%), строительство инженерных сооружений (+99%), фармацевтика (+96%), туризм (+92%) и культура (+81%). Наибольшее снижение расходов показали организации из сферы науки — минус 69%.

Структура заказов существенно отличается по отраслям. Например, оптовая и розничная торговля больше тратят на разработку сайтов и рекламу. В тройку лидеров по расходам на поисковое продвижение наряду с торговыми компаниями попало здравоохранение. На автоматизацию бизнес-процессов больше всего тратят банки, а на разработку мобильных приложений — игроки страхового рынка.

Эксперты «Рейтинга Рунета» объясняют рост расходов на цифровые услуги комплексом причин. Во-первых, общая инфляция стимулировала рост цен на услуги. Во-вторых, появление новых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, потребовало от компаний дополнительных инвестиций. Наконец, существенную роль сыграл эффект низкой базы: после введения санкций в 2022 году многие компании сократили расходы на цифровизацию, но в 2023 г. они компенсировали упущенное.

«Что касается лидеров, то у каждой из отраслей свои причины для увеличения расходов, — сказал операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов. — Так, производители вовлечены в процесс импортозамещения, турагентства активно развивают внутренний туризм, а сфера культуры получила серьезную финансовую поддержку со стороны государства. Тот факт, что ряд отраслей инвестирует в «цифру» от четырех до 10 млрд руб., говорит о том, какую важную роль технологии и цифровое продвижение стали играть в бизнесе. Однако суммарные расходы отрасли не всегда коррелируют с инвестициями отдельных игроков. Например, в ритейле много компаний, включая малый бизнес, которые минимально вкладываются в цифровые услуги. В то же время страховые компании, несмотря на относительно небольшую численность, активно инвестируют в технологичные решения».

Александр Туник, руководитель продуктового направления «Рейтинга Рунета»: «Повсеместная цифровизация не даст рынку упасть. Даже с учетом того, что крупные компании повально заменяют подряд инхаусом или делегируют часть процессов цифровым продуктам. Экспертиза внешних подрядчиков будет востребована, просто поменяется их роль — знание рынка и подбор цифровых продуктов с их последующей интеграцией в бизнес заказчика вместо работы руками».

По прогнозам экспертов «Рейтинга Рунета», по итогам 2024 г. расходы компаний на цифровые услуги также увеличатся. Помимо того, что на рост рынка значимо повлияет производственный сектор, который продолжит активно инвестировать в технологии и интернет-маркетинг и выходить в электронную коммерцию, высокий уровень расходов сохранят и компании из сферы финансов, страхования и телекома.